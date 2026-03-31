هيجسيث: القوات الأمريكية تسيطر على المجال الجوي الإيراني

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن القوات الأمريكية باتت تسيطر على المجال الجوي الإيراني، مشيرًا إلى أن العمليات الجوية تُدار بكفاءة عالية فوق أجواء إيران، في خطوة تعكس قوة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.

تكثيف النشاط الجوي الأمريكي

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تكثف نشاطها الجوي في المنطقة، بما يعكس اتساع نطاق العمليات وتزايد الضغوط على إيران، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد تحركات إيران وتقليل قدرتها على الاستجابة لأي تهديدات محتملة.

تأثير السيطرة الجوية على الصراع الإقليمي

تأتي هذه السيطرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، وتأكيد القوى الدولية على ضرورة الضغط على طهران للحد من أنشطتها العسكرية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي تحركات خاطئة إلى تصعيد أوسع في المنطقة.

ردود الفعل الدولية المرتقبة

تنتظر الولايات المتحدة تقييم التحركات الأمريكية من قبل الحلفاء في المنطقة، في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي تأثير السيطرة الجوية على أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة، خاصة في ظل الأزمات الراهنة المرتبطة بمضيق هرمز.