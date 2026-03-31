الوضع في الشرق الأوسط.. تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الروسي

أكد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل أهمية خاصة في ظل التوقيت الحساس الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أن الكرملين وصفه ضمن اتصالات دولية مهمة تستهدف بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح مشيك، خلال رسالة على الهواء، أن المحادثات ركزت على سبل تهدئة التصعيد وإعادة الأطراف إلى المسار الدبلوماسي، في ظل رؤية روسية تحذر من اتساع نطاق الصراع، لافتًا إلى أن موسكو ترى في القاهرة شريكًا قادرًا على لعب دور محوري في الوساطة، خاصة في ظل التحركات الإقليمية والمشاورات الجارية بين عدد من الدول.

وأضاف أن روسيا أعلنت دعمها للجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع القاهرة في أي مسار دبلوماسي محتمل، بما يعزز فرص خفض التوتر ويحد من مخاطر تفاقم الأوضاع في المنطقة.