قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

«مش هترمي الأكل تاني».. طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الاهتمام بتقليل الهدر الغذائي، أصبح البحث عن طرق مبتكرة لاستخدام بواقي الطعام أمرًا ضروريًا داخل كل بيت. 

فبدلًا من التخلص من الأكل المتبقي، يمكن تحويله إلى وجبات جديدة وشهية توفر المال وتمنحك تنوعًا في المطبخ دون مجهود كبير.

طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام
 

في هذا التقرير، نقدم لك أفكارًا عملية ومجربة لإعادة استخدام بواقي الطعام بشكل ذكي ولذيذ، للشيف سلمى الحافظ.

لماذا يجب استغلال بواقي الطعام

إعادة استخدام بواقي الطعام لا تقتصر فقط على التوفير، بل تساعد أيضًا في تقليل الهدر وحماية البيئة، بالإضافة إلى توفير الوقت في إعداد الوجبات اليومية. كما أنها تمنحك فرصة لتجربة وصفات جديدة من مكونات بسيطة متوفرة بالفعل في المنزل.

قواعد مهمة قبل استخدام بواقي الطعام

قبل البدء في تحضير أي وصفة، يجب التأكد من أن الطعام محفوظ بشكل جيد داخل الثلاجة ولم يمر عليه وقت طويل. كما يُفضل تسخينه جيدًا لضمان سلامته، وعدم خلط أطعمة قد تكون فسدت مع أخرى صالحة.

طريقة عمل كرات الأرز المقلية

إذا كان لديك أرز متبقي، يمكنك تحويله إلى وجبة لذيذة وسريعة.
قومي بخلط الأرز مع بيضة وملعقة دقيق وقليل من الجبن والتوابل، ثم شكليه على هيئة كرات صغيرة واقليه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون. يمكن تقديمه مع صوص الطماطم أو الزبادي.

طريقة عمل صينية بطاطس ببواقي الفراخ

بواقي الفراخ المشوية أو المسلوقة يمكن استغلالها بسهولة.
قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح وضعيها في صينية مع البصل والتوابل، ثم أضيفي الفراخ المتبقية وادخليها الفرن حتى تنضج. ستحصلين على وجبة متكاملة بطعم جديد.

طريقة عمل ساندوتشات مبتكرة من بواقي اللحوم

يمكن استخدام بواقي اللحوم أو الكفتة في تحضير ساندوتشات سريعة.
قومي بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة، وأضيفي له بصل وفلفل وصوص حسب الرغبة، ثم ضعيه في خبز مع الجبن وادخليه الفرن لبضع دقائق.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل من بواقي المكرونة

إذا تبقى لديك مكرونة مسلوقة، يمكنك استخدامها في تحضير صينية مكرونة بالبشاميل.
قومي بإضافة طبقة من المكرونة ثم اللحم المفروم إن وجد، ثم صوص البشاميل، وكرري الطبقات وضعيها في الفرن حتى تتحمر.

طريقة عمل شوربة خضار من البواقي

الخضروات المتبقية مثل الجزر والكوسة والبطاطس يمكن تحويلها إلى شوربة مغذية.
قومي بتقطيعها وغليها مع مرقة وتوابل، ثم يمكن ضربها في الخلاط للحصول على قوام كريمي لذيذ.

أفكار إضافية لاستخدام بواقي الطعام

  • تحويل الخبز القديم إلى توست أو بقسماط مطحون
  • استخدام بواقي الدجاج في عمل سلطة أو حشو فطائر
  • تحويل الأرز إلى أرز معمر أو أرز بالخضار
  • استخدام الجبن المتبقي في عمل بيتزا سريعة

نصائح لتقليل الهدر في المطبخ

  • احرصي على تخزين الطعام بطريقة صحيحة
  • حضري كميات مناسبة لتجنب الفائض
  • استخدمي البواقي في اليوم التالي مباشرة
  • ابتكري وصفات جديدة بدلًا من التكرار

فوائد استغلال بواقي الطعام

  • توفير المال بشكل ملحوظ
  • تقليل الضغط في المطبخ
  • تقديم أكلات متنوعة للأسرة
  • الحفاظ على البيئة وتقليل الهدر
ترشيحاتنا

أرشيفية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

فيديو

آية عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

د. أمل منصور

سيد الضبع

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

المزيد