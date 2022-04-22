تجديد وتوفير .. طريقة عمل حواوشي ببواقي الفراخ

يأتي حواوشي الفراخ في مقدمة الأكلات الاقتصادية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين الأطباق التقليدية المقدمة خلال الشهر الكريم ببواقي الفراخ يكون مذاقه شهي وطيب وتستغل بواقي الطعام بأفضل شكل.

نقدم لكم طريقة عمل حواوشي ببواقي الفراخ بمذاق مميز مثل الأنواع الموجودة فى المحلات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير حواوشي ببواقي الفراخ

نصف كيلو بواقي دجاج فيليه مفروم

بصل مبشور

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

بهارات

سمنه

خبز بلدي

بيضة

كوب بقسماط

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل حواوشي ببواقي الفراخ

* في الكبة الكهربائية افرمى البصل والفلفل الرومي والحار ثم ضعي الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل الأسود واخفقيهم جيدا.

* شقي الخبز البلدى من الأطراف واحشيه بالخليط المفروم ويضغط عليه ثم يدهن بالسمنة من الداخل والخارج ويلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم ساخنا وبالهنا