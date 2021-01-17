طريقة عمل الحواوشي بـ 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات

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طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

مكونات الحواوشي الإسكندراني

كيلو من الدقيق لعمل العجين

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

نصف كوب من الحليب

زيت الزيتون

ملعقة سكر

ملح

كيلو لحم مفروم) (غنم أو بقرى)

بصلتان متوسطتان مبشورتان

فصان من الثوم المهروس

حبتان من الفلفل الأخضر مبشورتان

حبتان طماطم مبشورتان

ملعقة كبيرة من اللحم

ملح حسب الطلب

فلفل أسود

حزمة من البقدونس المبشور





طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني:

لتحضير العجين، ضع الطحين فى إناء وأضف الخميرة والسكر والملح وملعقة من زيت الزيتون والحليب وبعض الماء.



قم بتحريك الخليط جيدًا تحصل على عجينة متماسكة واترك العجينة لبعض الوقت حتى تتخمر (يمكنك استخدام عجينة البيتزا).

قم بتقطيع العجينة إلى 12 كرة متوسطة وضع اللحم المفروم فى إناء.

البصل المبشور والطماطم والفلفل الأسود والبقدونس والملح والبهارات.

قم بتحريك اللحم والخضراوات والبهارات جيدًا وقم بتقطيع اللحم إلى 6 كرات متوسطة.

على سطح خشبى، ضع كرة من العجين وافردها على شكل دائرة (رغيف من الخبز).

ضع فوقها كرة لحم وضع الرغيف فى الفرن لمدة 10-15 دقيقة.









طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى

طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى بالمقادير:

حبهان بودرة نصف كوب بقدونس مفروم نصف كوب فلفل رومي مفروم 2 فص ثوم مفروم ملعقة صغيرة دقيق نصف كوب بصل مفروم عيش بلدي كيلو دجاج مفرومة زيت ملح فلفل اسود بابريكا



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طريقة تحضير حواوشي فاطمة أبوحاتى بالخطوات:

ابدئى فى وضع اللحمة ثم قومى بفرم البصل واللحم المفروم والثوم وابدئى فى إضافة التوابل. ابدئى فى خلط المكونات ثم يحشى الخبز بالحشوة ويدهن بالزيت ويطهى جيدا.

يمكنك تسوية الحواوشى بالقليل من الزيت فى طاسة على النار أو أو لفه فى ورق فويل وإدخاله الفرن.





طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى بالمقادير:



طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالمقادير

كيلو دقيق لعمل العجين

ملعقتان من الخميرة

نصف كوب حليب

زيت الزيتون

ملعقة سكر

ملح

كيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)

قطعتان من البصل المفروم الأوسط

فصين من الثوم المهروس

قطعتان من الفلفل الأخضر المقطع

قطعتان من الطماطم المقطعة

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

علبة بقدونس مفروم

طريقة عمل الحواوشى بالعجينكيلو دقيق لعمل العجينملعقتان من الخميرةنصف كوب حليبزيت الزيتونملعقة سكرملحكيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)قطعتان من البصل المفروم الأوسطفصين من الثوم المهروسقطعتان من الفلفل الأخضر المقطعقطعتان من الطماطم المقطعةملعقة كبيرة من بهارات اللحمملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبةعلبة بقدونس مفروم



طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالخطوات

