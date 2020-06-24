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مرأة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:58 م
طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني من الاكلات الخفيفة ، والتي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والمكونات لإعدادها، لذا قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني .

وقت التحضير: 40 دقيقة
وقت الطهي: 50 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص

وتابعى هذه الوصفة خطوة بخطوة  حيث يمكنك معرفة  طريقة عمل الحواوشي الأسكندراني مما يضمن لك ان تحصلي على طعم مثالي، ومميز كما تحصلي عليها من الحواوشي الجاهز تماما.


طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني 
 
مكونات طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني :
 
( بالعجينة )
دقيق
ملح
ماء
 
( الحشوة )
ربع كيلو بسطرمة 
ربع كيلو زيتون مخلي
ربع كيلو رومي مبشور
ربع كيلو جبنة موتزاريلا
2 بيض
ملح
فلفل أسود
 
( للوجه )
أصفر بيض
حليب
 
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني:
 
1- نضع مكونات العجينة فى العجان ونعجن جيدا لمدة 10 دقائق، وذلك حتى نحصل على عجينة لينة طرية ناعمة غير مشققة وغير ملتصقة باليد،  ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة قبل الحشو.
 
2- نفرد رشة دقيق على الرخامة و نقطع العجينة كرات متساوية ويكون عددها زوجي، و تفرد الكرات على رشة دقيق على مقاس حجم الرغيف المرغوب به.
 
3- ثم نحضر صاج وندهنه بالزيت، ونضع به ورق زبدة ونضع به أرضية رغيف الحواوشي.
 
4- نحضر بوله ونضع بها البسطرمة وزيتون مخلى ونضع جبنة رومي جبنة موتزاريلا، و نضع بيضتين ورشة ملح، ونقلب الحشوة مع بعضها ونضع الحشوة في منتصف أرضية الرغيف دون أن تصل للأحرف، ثم نضع على الحشوة جبنة موزاريلا وجبنة رومي.
 
5- ثم نفرد كرة اخرى من العجين على رشة دقيق، ونضعها على الحشوة ونغلق الأحرف جيدا من الخارج للداخل، ثم ندهن الوجه بصفار البيض مع الحليب بالفرشاة.

6- ندخل الحواوشي فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 200 درجة حتى يستوي العجين، ويأخذ اللون الجميل ثم نخرجه، ثم يقدم.

واليكم طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى بالفيديو خطوة بخطوة من هنا..
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