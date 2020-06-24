طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. فيديو

مكونات طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني :

( بالعجينة )

دقيق

ملح

ماء

( الحشوة )

ربع كيلو بسطرمة

ربع كيلو زيتون مخلي

ربع كيلو رومي مبشور

ربع كيلو جبنة موتزاريلا

2 بيض

ملح

فلفل أسود

( للوجه )

أصفر بيض

حليب

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني:

1- نضع مكونات العجينة فى العجان ونعجن جيدا لمدة 10 دقائق، وذلك حتى نحصل على عجينة لينة طرية ناعمة غير مشققة وغير ملتصقة باليد، ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة قبل الحشو.

2- نفرد رشة دقيق على الرخامة و نقطع العجينة كرات متساوية ويكون عددها زوجي، و تفرد الكرات على رشة دقيق على مقاس حجم الرغيف المرغوب به.

3- ثم نحضر صاج وندهنه بالزيت، ونضع به ورق زبدة ونضع به أرضية رغيف الحواوشي

4- نحضر بوله ونضع بها البسطرمة وزيتون مخلى ونضع جبنة رومي جبنة موتزاريلا، و نضع بيضتين ورشة ملح، ونقلب الحشوة مع بعضها ونضع الحشوة في منتصف أرضية الرغيف دون أن تصل للأحرف، ثم نضع على الحشوة جبنة موزاريلا وجبنة رومي.