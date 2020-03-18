طريقة عمل الحواوشي فى الفرن .. خطوة بـ خطوة

تحتار العديد من السيدات حول طريقة عمل الحواوشي فى الفرن، والتى تعد من ألذ وأشهى الأكلات عند الكثير من الأشخاص، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل الحواوشي فى الفرن.





مقادير الحواوشي فى الفرن





- 1 قرن من الفلفل الأخضر المفروم الحار.

- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

- 3 حبات من البصل المفروم ناعمًا.

- رشة من القرفة الناعمة ( حسب الرغبة).

- 1 ملعقة كبيرة من الملح.

- ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، والفلفل الأسود.

- كميّة حسب الحاجة من العيش البلدى.

- 300 جرام من اللحم المفروم.

- 3 حبات مفرومة ناعمًا من الفلفل الرومي الأخضر.

- 100 جرام من شحم الخروف الدسم.

- 4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.





لتزيين الوجه

- حلقات من الفلفل الرومي الأخضر.

- حلقات من الطماطم المقطعة شرائح.





طريقة تحضير الحواوشي فى الفرن

- قومى بتسخين الزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم شوحى فيه القليل من البصل.

- يخلط اللحم المفروم، والفلفل الرومي، والفلفل الحار معًا في وعاء.

- قومى بأضافة البهارات على خليط اللحم بالفلفل الأسود، والملح، والبهارات المشكلة، والكمون، والقرفة مع التقليب حتى الامتزاج التام.

- قومى بوضع الكمية التى تفضليها داخل العيش، ثم يغطى بقطعة من الطماطم وحلقة فلفل رومي أخضر.

- تدهن صينية فرن بكمية من الزيت، ثم توضع فيها أرباع العيش المحشوة باللحم.

- يدهن وجه كل رغيف من العيش بمزيج الزبدة والزيت باستخدام فرشاة المطبخ الخاصة.

- تدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 220 درجة مئوية، وتترك لبعض الوقت حتى النضج التام من الجهة العلوية.

- تقلب أرغفة الحواوشي على الجهة الثانية، وتترك حتى تنضج ويتحمر لونها، ثم تقدم على الفور.





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