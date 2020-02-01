هنتغدى إيه النهاردة ؟.. حواوشي إسكندراني مع بطاطس ودجز وسلطة طحينة

يفضل العديد من الأشخاص تناول وجبة غذاء خفيفة، تعتمد على طرق سهلة وبسيطة فى إعدادها.





ونقدم إليكم طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى مع البطاطس الودجز وسلطة الطحينة.





المقادير :-

مكونات العجين:

نصف كيلو دقيق ذرة

ملعقة ملح

كيس محسن كيك

ملعقة بيكنج باودر

ملعقة خميرة جافة

ملعقة سكر

كوب حليب دافئ

علبة زبادي

ربع كوب زيت





مكونات الحشو:-

1كيلو لحم مفروم

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة

بصلة كبيرة مفرومة

2 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 فلفل أخضر حار مقطع لشرائح









خطوات التحضير

قومي بخلط المكونات الجافة من العجين في إناء مناسب وقومي بعمل حفرة صغيرة في منتصف الإناء.

ضيفي الزيت والزبادي وقومي بالتقليب ثم ضيفي الحليب الدافئ بالتدريج أثناء التقليب.

اتركي العجين لمدة ساعتين حتى يتخمر في مكان رطب.

لتحضير الحشوة قومي بوضع اللحم المفروم في إناء مناسب ثم ضيفي له باقي المكونات وقومي بخلطها جيدًا حتى تتوزع المكونات على اللحم المفروم.





لتحضير الحواوشي قومي بتشكيل العجين على هيئة كرات.

قومي بفرد إحدى الكرات على طاولة المطبخ بعد رشها بالقليل من الزيت.

ضعي في منتصف العجين مقدار 5 ملاعق كبيرة من اللحم المفروم ووزعيه في منتصف العجين.

قومي بتغليف العجين عن طريق تجميع أطرافه في المنتصف بحيث يصبح اللحم في منتصف العجين.

كرري هذه العملية مع باقي كمية اللحم والعجين.

أدخلي الحواوشي الفرن لمدة ربع ساعة ثم قومي بتقليبه على الوجه الآخر حتى ينضج تمامًا.

قدمي الحواوشي ساخنًا مع سلطة الطحينة.





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المكونات:





خمس حبات من البطاطس.

كوب واحد من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب واحد من الطحين.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

بهارات البطاطس.

زيت للقلي.





طريقة التحضير:

نحضر البطاطس بغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة عنها، لأن قشور البطاطس مهمة.

بعد مرحلة الغسيل نقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التفاح.

بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.

نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا.

نقلي البطاطس بالزيت النباتي تمامًا، كما نقلي البطاطس العادية حتى يصبح لونها ذهبيًا وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المقرمشة.

نُقدمها مع المايونيز ووجبات الغداء التي تحتاج إلى طبق جانبي من البطاطس.









المقادير





1 علبة زبادي " 110 جرام "

نصف ليمونه متوسطة الحجم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كمون

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود

1ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل

1 فص ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" طحينة

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام " زيت زيتون أو ذرة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون





خطوات التحضير

نحضر وعاء نضع فيه 3 ملعقة كبيرة طحينة ، و 1 علبة زبادي ،و1 ملعقة صغيرة كمون ،و1 ملعقة صغيرة ملح ، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود ،1 فص ثوم مفروم ، و 1ملعقة كبيرة خل ، ونعصر نصف ليمونه ، ثم نقلبهم معًا حتى تختلط جميع المكونات ونحصل على خليط له قوام سميك.

نضيف 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون تدريجيًا أثناء الخلط بمضرب سلك يدوي حتى يختلط الزيت مع الخليط ونحصل على قوام سلطة الطحينة بالزبادي المناسب.

نضع سلطة الطحينة بالزبادي في وعاء التقديم.