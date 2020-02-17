سهل وغير مكلف.. طريقة عمل الحواوشي البلدي

يعتبر الحواوشي أحد الأطعمة التي يعشق الكثيرون تناولها ولذلك نقدم لك طريقة عمل رغيف الحواوشي





محتويات

500 غرام من اللحم الأحمر المفروم.

ثلاث حبات من البصل، متوسطة الحجم.

ثلاثة حبات من الفلفل الرومي.

قرنان من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشّة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من البهار المشكّل.

فلفل أسود حسب الرغبة.





طريقة التحضير

نضع كلًّا من اللحم، والفلفل الرومي، والفلفل الأخضر في ماكينة فرم اللحم، ونضع اللحم الناتج في وعاءٍ كبير.

نضيف كلًّا من السمن، والبهار المشكل، والهيل، والملح، والفلفل الأسود إلى وعاء اللحم، ونعجن بأيدينا إلى أن يتكون لحم متماسك كالعجينة.









نضع مقدارًا من اللحم داخل الخبز نضع القليل من الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وعندما يسخن الزيت نضع رغيف الحواوشي إلى أن يتحمّر الوجه السفلي.





نُقلّب الرغيف للوجه الآخر كي يتحمر، ونكرر العملية إلى أن تنتهي جميع الكمية.