طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس.. فيديو

تعتبر طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس من أشهى المأكولات السورية التي يمكن ان تتناولها وتعديها لعائلتك، وقد قدمت الشيف نونا طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس بطريقة بسيطة وغير مكلفة.





وقت التحضير: 10 دقيقة

وقت الطبخ: 60 دقيقة





طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس





مقادير طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس :





4 صدور دجاج مطبوخة

1 بصل أحمر مقطع مكعبات صغيرة

3 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

1 مكعب مرق الدجاج

الصوص :

1 عصير ليمون

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

4 أوراق نعناع مفروم

ملعقتين كبيرتين دبس رمان





طريقة تحضير شاورما الدجاج بالبطاطس :





1- في قدر على النار، اقلي البصل بزيت الزيتون، أضيفي البطاطس واتركيها لمدة خمس دقائق على نار هادئة.



2- ثم أضيفي مكعب مرق واتركيه دقيقتين، ضعي الدجاج وحركيه قليلًا ثم ارفعيه عن النار.



