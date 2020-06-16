AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:08 م
طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس من أشهى المأكولات السورية التي يمكن ان تتناولها وتعديها لعائلتك، وقد قدمت الشيف نونا طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وقت التحضير: 10 دقيقة
وقت الطبخ: 60 دقيقة
الكمية: 8 أفراد

ويمكن تقديم طريقة عمل شاروما الدجاج بالبطاطس بطريقة بسيطة وغير مكلفة، حيث يمكن تقديمها مع سلطة الثومية، وإليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

إقرأ أيضا | بالفيديو.. طريقة عمل بطاطس بانيه

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس

مقادير طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس :

4 صدور دجاج مطبوخة
1 بصل أحمر مقطع مكعبات صغيرة
3 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
1 مكعب مرق الدجاج
الصوص :
1 عصير ليمون
ملعقتين كبيرتين زيت زيتون
4 أوراق نعناع مفروم
ملعقتين كبيرتين دبس رمان

طريقة تحضير شاورما الدجاج بالبطاطس :

1- في قدر على النار، اقلي البصل بزيت الزيتون، أضيفي البطاطس واتركيها لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

2- ثم أضيفي مكعب مرق واتركيه دقيقتين، ضعي الدجاج وحركيه قليلًا ثم ارفعيه عن النار.

3- وزّعي الدجاج على الخبز ولفّي الشاورما، و اغمسي شاورما الدجاج بالبطاطس عند الأكل بالصوص بعد خلطه مع بعض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج.. فيديو

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تعلن عن وجود سلالتين لـ كوفيد 19 بمصر.. فيديو

أول تعليق لـ أمريكا بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

كيف تحسب قيمة الزيادة في معاشك؟

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أحمد عشماوي يقدم أهم نصائح العناية بالأسنان لنجوم الوسط الفني للتعامل مع أزمة كورونا