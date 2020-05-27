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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل شاورما الدجاج..فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:47 م
طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما الدجاج
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هاجر هانئ
شاورما الدجاج من الأطباق الرئيسية التى يعشق تناولها الكبار والصغار.

لذا يمكنك إعداد وتحضير شاورما دجاج فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف  نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.


مقادير شاورما دجاج
1 كيلو شاورما دجاج 
بصل 
طماطم
بقدونس طازة 
ليمون 
بصل مبشور ناعم 
جوزة الطيب 
سبع بهارات 
بابريكا 

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-الصوص
ملح 
فلفل 
زبادي 
مايونيز

- التقديم
خبز شامي 

طريقة تحضير شاورما دجاج
يتبل الدجاج بالليمون، البصل، البابريكا، التوابل، الملح والفلفل مع زيت الزيتون، وتترك في التتبيلة حوالي ساعتين
تسخن طاسة بالزيت وتضاف الشاورما على نار عالية مع التقليب من حين لآخر
يضاف البقدونس
تترك على نار متوسطة حوالي 5 دقائق، ثم يضاف الخضار المتبقي وتترك على النار، حتى تمام الطهي
تقدم مع الصوص والخبز الشامي

-الصوص
يخلط المايونيز مع الزبادي، ملح وفلفل، وملعقة من عصير الليمون
وأخيرا يضاف زيت الزيتون.



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