طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس

قدمت الشيف غادة عاطف طريقة عمل وصفة صينية الشاورما بالبطاطس مع صلصة الثوم بخطوات سهلة.





مقادير الشاورما بالبطاطس:

4 حبات بطاطس مقطعة

رشة ملح + فلفل أسود + بابريكا + كمون

3 صدور دجاج بلا جلد أو عظام، مقطعة

2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

عصير 2 ليمونة

½ كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

1 بصلة مقطعة شرائح

بقدونس طازج للتزيين

4 فص ثوم مهروس

لتحضير صلصة الثوم

1 كوب زيت نباتي

⅓ كوب عصير ليمون

2 فص ثوم

1 بياض بيضة

1 ملعقة صغيرة ملح





طريقة عمل شاورما بالبطاطس:





نبدأ بتقشير البطاطا ثم نغسلها ونقطعها إلى أصابع ونقليها ثم نتبلها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ونضعها في صينية الفرن .

نضع في وعاء كبير كلًا من عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والفلفل الحار والقرفة والثوم ونحرك المكونات جيدًا .





نضع الدجاج في الوعاء ونقلبه بالتوابل ونغطيه بالنايلون ثم نضع الوعاء في البراد لمدة ساعة على الأقل .





نحمي الفرن ثم نضيف شرائح البصل إلى الدجاج ونحرك جميع المكونات جيداثم نضعها في صينية الفرن فوق البطاطس ثم نضعها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى يتحمّر الدجاج .



