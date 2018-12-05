طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس

قدمت الشيف غادة عاطف طريقة عمل وصفة صينية الشاورما بالبطاطس مع صلصة الثوم بخطوات سهلة.
مقادير الشاورما بالبطاطس:
4 حبات بطاطس مقطعة
رشة ملح + فلفل أسود + بابريكا + كمون
3 صدور دجاج بلا جلد أو عظام، مقطعة
2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
½ ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
½ ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
عصير 2 ليمونة
½ كوب زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
1 بصلة مقطعة شرائح
بقدونس طازج للتزيين
4 فص ثوم مهروس
لتحضير صلصة الثوم
1 كوب زيت نباتي
⅓ كوب عصير ليمون
2 فص ثوم
1 بياض بيضة
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل شاورما بالبطاطس:
نبدأ بتقشير البطاطا ثم نغسلها ونقطعها إلى أصابع ونقليها ثم نتبلها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ونضعها في صينية الفرن .
نضع في وعاء كبير كلًا من عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والفلفل الحار والقرفة والثوم ونحرك المكونات جيدًا .
نضع الدجاج في الوعاء ونقلبه بالتوابل ونغطيه بالنايلون ثم نضع الوعاء في البراد لمدة ساعة على الأقل .
نحمي الفرن ثم نضيف شرائح البصل إلى الدجاج ونحرك جميع المكونات جيداثم نضعها في صينية الفرن فوق البطاطس ثم نضعها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى يتحمّر الدجاج .
أثناء ذلك نحضر صلصة الثوم فنضع المكونات في الخلاط ونشغله لمدة دقيقتين وبذلك يصبح طبق الدجاج والبطاطس بصلصة الثوم جاهز للتقديم .وبالهنا والشفا