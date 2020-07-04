في ٢٠ دقيقة.. طريقة عمل حواوشي الدجاج

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الحواوشي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول حواوشي الدجاج فى الطاسة بأسهل الطرق بدون الحاجة الإرهاق فى إعداده.

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تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حواوشي الدجاج فى الطاسة.

المقادير:

دجاج فيليه مفروم

بصل مفروم

فلفل حار

كركم

كارى

سمنه

خبز مصرى

بيضة

بقسماط

طماطم

ملح و فلفل أسود

**طريقة التحضير:

* اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والفلفل الأسود والكارى والكركم والطماطم والفلفل الحار الشرائح والبصل

* أضيفى البقسماط والبيضة

* افردى الخليط داخل الخبز المصرى وادهنيه بالسمنة السايحة

* أدخلي الحوواشى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه وزينى الوجة بالبقدونس المفروم