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طريقة عمل حواوشي حار بأسهل الخطوات

الخميس 14/مايو/2020 - 07:52 ص
طريقة عمل حواوشي
طريقة عمل حواوشي حار
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هاجر هانئ
حواوشي من الاطعمة التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى و اللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل حواوشي حار من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج  بالصحة والراحة .

مقادير حواوشي حار
4 رغيف بلدى
 ربع كيلو لحمة مفرومة
 1 ثمرة فلفل حار  مفرومة
1 ثمرة ثمرة فلفل أخضر رومى  مفروم
بصلة مبشورة 
سمنة 
ملح فلفل أسود 
توابل لحم 
كزبرة جافة ناعمة 
زعتر جاف 
بابريكا بودرة 
ثوم بودرة 
بصل 

-التقديم
مخلل مشكل 
حلقات طماطم 
حلقات بصل 
كزبرة خضراء 

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طريقة تحضير حواوشي حار
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والحار
* يدهن الخبز بالسمنة المذابة من الداخل والخارج
* يفرد جزء من خليط اللحمة المفرومة جيدًا داخل الخبز
* يغطى الحواوشي بورق النايلون
* يوضع في الفرن حتى تمام النضج


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