طريقة عمل حواوشي حار بأسهل الخطوات

حواوشي من الاطعمة التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى و اللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل حواوشي حار من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة .
مقادير حواوشي حار
4 رغيف بلدى
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 ثمرة فلفل حار مفرومة
1 ثمرة ثمرة فلفل أخضر رومى مفروم
بصلة مبشورة
سمنة
ملح فلفل أسود
توابل لحم
كزبرة جافة ناعمة
زعتر جاف
بابريكا بودرة
ثوم بودرة
بصل
-التقديم
مخلل مشكل
حلقات طماطم
حلقات بصل
كزبرة خضراء
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طريقة تحضير حواوشي حار
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والحار
* يدهن الخبز بالسمنة المذابة من الداخل والخارج
* يفرد جزء من خليط اللحمة المفرومة جيدًا داخل الخبز
* يغطى الحواوشي بورق النايلون
* يوضع في الفرن حتى تمام النضج