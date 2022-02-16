طريقة عمل حواوشي نباتي بعصاج الصويا

قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة مبتكرة لعمل حواوشي نباتي بعصاج الصويا وهو مفاجأة للأشخاص الذين يقومون بإتباع النظام النباتي.



المقادير:



كوب فول صويا مطحون

بصل مبشور

طماطم - فلفل أخضر رومي

فلفل حامي

خضرة (شبت و بقدونس و كسبرةً)

بابريكا

بصل بودر - ثوم بودر

كسبرة جافة - فلفل أسود

جوزة الطيب

توابل حواوشى من العطار

عيش بلدى

طريقة التحضير



ينقع كوب الفول الصويا مطحون فى مياة ساخنة ويصفى ويوضع عليه بصل مبشور مصفاة من الماء والطماطم مصفاة وفلفل مقطع ومعلقتين خضره والتوابل، بصل وتوم باودر وكسبره وبابريكا وفلفل أسود وجوزة الطيب وتوابل حواوشي متوفرة لدى العطار.



ويخلط الخليط ويترك قليلا ويحضر الخبز ونقوم بفتح جزء صغير ويوضع الحشو بالتساوي ويغلق ويضغط عليه ويحضر طبق ويوضع عليهم جميع توابل الحواوشي والقليل من الماء، ونحضر رغيف الحواوشي ويبل قليلا بهذا الماء.



يوضع في طاسة تيفال سخنه ونقوم بتهدئة النار عليه ويغطي ويحمر من الجانبين.