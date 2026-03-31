مواجهة خاصة تحت الضغط.. خوان جارسيا في اختبار جماهيري صعب قبل لقاء مصر وإسبانيا

وضع لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، حارسه خوان جارسيا في موقف معقد قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام مصر، والمقررة مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، تم استدعاء الحارس لقائمة “لاروخا” بشكل مفاجئ، بعد استبعاده من المباراة الودية السابقة أمام صربيا، وذلك لتعويض غياب المصاب مارتن زوبيميندي.

وتزداد حساسية الموقف بالنسبة لجارسيا، نظرًا لإقامة المباراة على ملعب فريقه السابق إسبانيول، حيث تربطه علاقة متوترة مع جماهير النادي عقب انتقاله إلى برشلونة الصيف الماضي.

وسبق أن واجه الحارس استقبالًا عدائيًا من جماهير إسبانيول خلال ظهوره الأول على ملعبهم بعد الرحيل، ما يجعل احتمالية تعرضه لصافرات الاستهجان واردة حال مشاركته في اللقاء.

ومن المنتظر أن يحسم دي لافوينتي قراره النهائي بشأن إشراك جارسيا، في ظل تواجد عدد من الحراس ضمن القائمة، أبرزهم أوناي سيمون وديفيد رايا.

وتضم قائمة إسبانيا مجموعة من النجوم، على رأسهم لامين يامال، بيدري، فيران توريس، وميكيل أويارزابال، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا داخل وخارج المستطيل الأخضر.