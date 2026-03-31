حارس برشلونة ينضم لقائمة إسبانيا قبل مواجهة مصر استعدادا للمونديال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أحدث التعديلات في قائمة منتخب إسبانيا استعدادًا للمواجهة الودية ضد منتخب مصر المقررة مساء اليوم، حيث قرر المدير الفني لويس دي لا فوينتي استدعاء حارس برشلونة الشاب خوان جارسيا لتعويض غياب لاعب الوسط مارتن زوبيميندي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، غادر زوبيميندي معسكر المنتخب الإسباني متوجهًا إلى لندن لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد الإصابة مع نادي أرسنال، فيما سيكون خوان جارسيا حارس مرمى منتخب لاروخا للمرة الأولى، مرتديًا القميص رقم 18، ومكلفًا بإثبات قدرته على فرض نفسه ضمن تشكيلة إسبانيا قبل نحو 72 يومًا من انطلاق كأس العالم 2026.

يذكر أن المنتخب الإسباني دخل المباراة الأخيرة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على صربيا بثلاثية نظيفة على ملعب «لاسيراميكا» معقل نادي فياريال، سجل منها أويارزابال الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و43، وأضاف فيكتور مونيوز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية ضد الأرجنتين ضمن كأس الفيناليسيما بالعاصمة القطرية الدوحة، إلا أن اللقاء ألغي بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، ما جعل مواجهة مصر آخر اختبار ودّي قبل التحضيرات النهائية لكأس العالم.