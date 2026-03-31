تحذير من تصعيد خطير.. أحمد موسى ينتقد دعوة ترامب للسيطرة على مضيق هرمز

علق الإعلامي احمد موسي علي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشان مضيق هرمز.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" اغرب واخطر تصريح للرئيس الأمريكى ترامب :

‏على الدول التى لا تستطيع الحصول على النفط التحلى بالشجاعة والذهاب الى مضيق هرمز والسيطرة عليه .

‏………….هل هذا تمويه قبل الغزو البرى لإيران أم رسالة لدول العالم للقيام بمهمة تأمين هرمز وإعادة حركة الملاحة الدولية .

‏هذا التصريح سيرفع أسعار البترول مجددا





التوترات الإقليمية وتعقد المشهد العسكري في الخليج، تتجه الأنظار إلى مواقف الإدارة الأمريكية وطبيعة استراتيجيتها في التعامل مع إيران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا للتجارة العالمية.

وتكشف تصريحات مسؤولين أمريكيين عن توجهات لافتة للرئيس دونالد ترامب قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع.

وفي هذا الصدد، أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا التوجه قد يتيح لطهران الإبقاء على سيطرتها القوية على هذا الممر المائي الحيوي، كما قد يؤجل الجهود المعقدة لإعادة فتحه إلى مرحلة لاحقة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، توصل ترامب ومستشاروه إلى قناعة مفادها أن أي تحرك عسكري لفرض إعادة فتح المضيق من شأنه إطالة أمد الصراع، بما يتجاوز الإطار الزمني الذي حدده مسبقا، والذي يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.