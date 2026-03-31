صفقة انتقال حر.. أليو ديانج يوقع عقود انتقاله لفالنسيا الإسباني 3 مواسم

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن توقيع اليو ديانج الي نادي فالنسيا الإسباني لمدة ٣ مواسم
وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" خاص: أليو ديانج يوقع عقود انتقاله لفالنسيا الإسباني لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر
يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.
وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.
ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.