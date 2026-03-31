موقف الأهلي من عودة جراديشار بعد انهاء الإعارة

بدأ النادي الأهلي دراسة ملف المعارين خلال الفترة الحالية لحسم موقف العائدين أو الراحلين قبل نهاية الموسم الجاري.

ولم يظهر أي لاعب من معاري الأهلي بشكل مميز يلفت الأنظار لعودته من جديد باستثناء اللاعب السلوفيني نيتش جراديشار حيث يتم تقييم موقفه بشكل كامل وهو الأقرب للعودة.

ويستعد الأهلي لعودة جراديشار من جديد بعد الأزمة التهديفية التي تورط فيها بالتعاقد مع كامويش وفشله في التواجد ضمن حسابات المدير الفني

ويسعى الأهلي للبحث عن مهاجم جديد مميز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وفي حال عدم الاستقرار على الصفقة سيكون خيار عودة جراديشار الأقرب.

كان جراديشار خرج في إعارة لنادي أوبيشت المجري حتى نهاية الموسم بعد تعاقد الأهلي مع كامويش من برومسو النرويجي.