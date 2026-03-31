رحيل أحمد عيد والبديل جاهز .. صفقات وتدعيمات في صفوف الأهلي

يستعد النادي الأهلي لإجراء تغييرات جذرية في شكل الفريق الأول لكرة القدم بعد الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وسط أداء سئ.

ويتجه الأهلي لترك عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة بسبب عدم الاستفاده الفنية منهم ومحاولة إيجاد بديل أفضل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعود الأهلي لمركز الظهير الأيمن حيث تسود حالة من الاستياء تجاه أحمد عبد بعد تراجع مستواه مع الفريق وغياب الجاهزية الفنية والبدنية وعدم الالتزام بالشكل المطلوب للمنافسة على التواجد بشكل أساسي.

ويعد أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الميركاتو القادم، خالد عوض لاعب فريق طلائع الجيش الذي قدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة مع صغر سنه مما دفع الاحمر لمتابعة اللاعب.

ولعب خالد عوض صاحب الـ 22 عاما - 31 مباراة مع طلائع الجيش.