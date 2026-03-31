بشير التابعي: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، أن النادي الأهلي يُعد الأقرب لحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى امتلاك الفريق خبرات كبيرة ترجّح كفته في حسم البطولات.

وأوضح التابعي، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة CBC، أن الأهلي يتميز دائمًا بقدرته على إدارة المنافسات الصعبة، مؤكدًا أن عامل الخبرة والحسم يمنحه الأفضلية في سباق اللقب.



وأضاف أن فترة التوقف الدولي جاءت في توقيت مناسب للأهلي، حيث ستُسهم في رفع مستوى لاعبيه، خاصة مع تألقهم رفقة المنتخب، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.