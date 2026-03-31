الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس المجلس الأوروبي: طلبت من بيزشكيان التعاون لضمان حرية الملاحة بهرمز

إيران وأوروبا
إيران وأوروبا
محمد على

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ، في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ، على ضرورة التهدئة وحماية المدنيين والبنية التحتية ووقف الهجمات على دول المنطقة واحترام القانون الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.


 وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدًا أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط «بالغ الخطورة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه حث الرئيس الإيراني على خفض التصعيد وضبط النفس، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي احترامًا كاملًا، معربًا عن أسفه لسقوط ضحايا من المدنيين جراء الأعمال العسكرية.

وذكر أنه حث إيران على وقف الهجمات غير المقبولة على دول المنطقة، والانخراط بفعالية في المسار الدبلوماسي، ولا سيما مع الأمم المتحدة، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد أن «الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، والتوصل إلى حل دائم ينهي الأعمال العدائية، مع مراعاة المخاوف الأمنية الأوسع نطاقًا التي تُثيرها إيران».

في المقابل، قال ⁠مفوض الطاقة ⁠في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، ⁠إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.


يأتي ذلك فيما قالت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بمقتل شرطي ومواطن في هجوم لعناصر مسلحة بمدينة ميرجاوه.


 

شرطة محافظة سيستان وبلوشستان بلوشستان الإيرانية ميرجاوه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

