مفوض الطاقة الأوروبي يحذر من اضطرابات طويلة الأمد في الأسواق

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الدول الأعضاء بحاجة إلى الاستعداد لتداعيات طويلة الأمد على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التصعيد العسكري في إيران.

وأكد المسؤول الأوروبي أن الحرب المستمرة في المنطقة قد تؤثر على إمدادات النفط والغاز، مما يفرض خطط طوارئ عاجلة لضمان أمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتهيئة الأسواق للتقلبات المتوقعة في الأسعار. وحذر من أن استمرار الحرب سيزيد من صعوبة استقرار الأسواق ويؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر.