نجوم بلا تاريخ مونديالي يطرقون أبواب المجد في 2026 .. هالاند فى المقدمة .. ومرموش فى القائمة

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026 .. لا تقتصر الإثارة على صراع الكبار أو المنتخبات المرشحة بل تمتد إلى قصة أخرى أكثر تشويقًا فهناك نجوم كبار يستعدون أخيرًا لكتابة الفصل الأول لهم في تاريخ المونديال بعد سنوات من التألق على مستوى الأندية دون أن تطأ أقدامهم المسرح الأكبر في كرة القدم.

بعد 71 يومًا فقط تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الأضخم من كأس العالم وسط ترقب واسع لظهور أسماء لامعة للمرة الأولى يتقدمهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يدخل البطولة وهو الأغلى عالميًا بين اللاعبين الذين لم يسبق لهم خوض المونديال بقيمة تسويقية تصل إلى 200 مليون يورو.

ورغم الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها هالاند يبقى الظهور في كأس العالم هو القطعة الناقصة في مسيرته وهو ما يمنح مشاركته المنتظرة طابعًا خاصًا حيث يسعى لترجمة أرقامه القياسية إلى حضور عالمي على مستوى المنتخبات.

جيل جديد يفرض نفسه

ولا يتوقف المشهد عند هالاند بل يمتد إلى مجموعة من النجوم الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة في الكرة الأوروبية وعلى رأسهم الألماني فلوريان فيرتز نجم ليفربول والذي يأتي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 140 مليون يورو متساويًا مع السويدي ألكسندر إيساك الذي لا يزال يقاتل من أجل حجز مقعد في البطولة.

كما تضم القائمة أسماء بارزة مثل قائد أرسنال النرويجي مارتين أوديجارد الذي يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي إلى جانب المجري دومينيك سوبوسلاي أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليًا.

الغائبون الكبار عن المشهد

وفي المقابل تكشف القائمة جانبًا آخر من القصة يتمثل في نجوم كبار لن يكونوا حاضرين في المونديال رغم قيمتهم الفنية العالية مثل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي والذي يعد من أبرز الغائبين رغم قيمته التسويقية الكبيرة.

كما يغيب الحارس السلوفيني يان أوبلاك أحد أفضل حراس العالم في مشهد يعكس قسوة التصفيات وصعوبة الوصول إلى البطولة.

مرموش.. الحلم العربي على أعتاب العالمية

وعلى الصعيد العربي يبرز اسم عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الذي نجح في اقتحام القائمة بقيمة تسويقية بلغت 75 مليون يورو ليكون الممثل العربي الوحيد بين هذه النخبة.

ويستعد مرموش لخوض أولى تجاربه في كأس العالم بقميص منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات قوية مثل منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا إلى جانب منتخب إيران في مجموعة تحمل الكثير من التحديات والطموحات.

اللافت في نسخة 2026 أنها قد تتحول إلى نقطة انطلاق لجيل جديد من النجوم حيث لا يتعلق الأمر فقط بالمشاركة بل بقدرة هؤلاء اللاعبين على ترك بصمة حقيقية في أول ظهور لهم.