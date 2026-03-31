رسميا.. غانا تطرد مدربها قبل 72 يوما من كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم "الثلاثاء"، عن إنهاء علاقته بالمدرب أوتو أدو، مدرب المنتخب الأول، بشكل فوري، قبل 72 يوما من انطلاق كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

جاء قرار الانفصال بعد الهزيمة الأخيرة التي مني بها المنتخب الغاني أمام ألمانيا 2-1 في شتوتغارت، ضمن استعدادات الفريق للنهائيات، وعقب خسارة أخرى قاسية بنتيجة 5-1 أمام النمسا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن أدو، لاعب بروسيا دورتموند السابق الذي تم تعيينه في مارس 2024، لم يتمكن من قيادة غانا للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، على الرغم من تواجد لاعبين مميزين في صفوفه مثل أنطوان سيمينيو ومحمد قدوس، المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال فترة توليه المسؤولية، قاد أدو المنتخب في 22 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات، مقابل 9 هزائم، فيما كانت باقي المباريات تعادل.

ويستعد المنتخب الغاني، الذي تأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، لمواجهة تحديات صعبة في المجموعة 12، التي تضم كلاً من كرواتيا وإنجلترا وبنما.