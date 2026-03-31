أزمة الطاقة وموجة ارتفاع أسعار الغاز والنفط.. ماذا قالت مصر؟

أكد الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة الحالية في مصر مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن أسعار البرميل تتراوح حاليًا بين 110 و120 دولارًا.

ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على سوق الغاز

وأضاف سلماوي، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن ارتفاع أسعار النفط جاء متزامنًا مع تراجع الكميات المتاحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الغاز. وأوضح أن قطر تعد ثالث أكبر مصدر للغاز عالميًا، وقد ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، بينما تستورد مصر نحو ثلث احتياجاتها من الغاز.

تداعيات استمرار أزمة الغاز على الاقتصاد المصري

وأشار سلماوي إلى أن استمرار أزمة الغاز لفترة قد تصل إلى عام كامل من شأنه رفع فاتورة الاستيراد إلى نحو 9 مليارات دولار.

وأضاف أن الإجراءات الحالية، مثل تحديد مواعيد إغلاق المحلات في التاسعة مساءً، تعد إجراءات مؤقتة واستثنائية، موضحًا أن المحلات التجارية تمثل نحو 8% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

جهود الدولة لمواجهة أزمة الطاقة

وشدد سلماوي على أن الدولة تتابع عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك، مع مراعاة عدم التأثير على النشاط الاقتصادي والخدمات الحيوية للمواطنين. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان توافر الكهرباء والغاز للمواطنين والصناعات الأساسية خلال الفترة المقبلة.