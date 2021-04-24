الجمهور يثور على محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم واسع من رواد موقع التواصل الإجتماعى بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر في وقت مبكر من صباح اليوم .

وتصدر هاشتاج محمد رمضان، تريند تويتر ، حيث انتقد الكثير من الجمهور الفنان بشكل قاس متهمينه بأنه كان سببا أساسيا في رحيل أبو اليسر نتيجة حزنه بعد فصله من العمل .

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :"وفاة الطيار "اشرف ابو اليسر" الذي تسبب الممثل #محمد_رمضان في فصله نهائياً من عمله..".



وعلق آخر:"لا إله إلا الله يا عينى اتقهر ".



وأضاف آخر:"الطيار أشرف ابو اليسر مات ،مات بسبب صوره ،و بسبب شخص ،ابنه اللي اتيتم ،التعويض اللي مش هيلحق يتمتع بيه،اتوقف عن شغله بسبب صوره ،حسبي و الله و نعم الوكيل".

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وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.. صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

و توفي اليوم الطيار أشرف أبو اليسر وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.

وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.



وبعد نزاع قضائي دخل الطرفان فيه خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه لتعويض الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.