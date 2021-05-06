9 مايو.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد بنوك الاسئلة

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول كيفية اعداد بنوك الأسئلة و الاختبارات الالكترونية بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٩ و ١٠ مايو ٢٠٢١ .

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. جدير بالذكر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور ممدوح مهدي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب وأستاذ الباطنة والكلي بالكلية، والمستشار الطبي للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الطبية العليا، وهو أول عميد لكلية الطب وقد تولي عميد كلية التمريض فى الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٤.