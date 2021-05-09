قليل من يعرفها .. 10 فوائد لـ عصير البامية

لا يعرف عدد كبير من الناس أن عصير البامية يمتلك قدر كبير من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الانسان حال تناوله بشكل متكرر.

ويعد عصير البامية من المشروبات الغريبة بعض الشيء علينا ويمكن إعداده بوصفات متنوعة منها منها إضافة الحليب المكثف له او الاكتفاء بنقع البامية بالماء.

وإليكم أبرز 10 فوائد لـ عصير البامية وفقا لما أورده موقع “ stylecraze ” .



الأنيميا

يمكن لأي شخص يعاني من فقر الدم أن يستمد فوائد هذه الخضار من عصيرها، ويساعد عصير البامية الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، مما يساعد في علاج فقر الدم ويحتوي عصير البامية على العديد من الفيتامينات والمعادن وبعضها يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج والمغنيسيوم وما إلى ذلك ، مما يساعد في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء في الجسم.

التهاب الحلق والسعال



يستخدم عصير البامية أيضًا لعلاج التهاب الحلق والسعال الحاد ويمكن لأي شخص يعاني من التهاب الحلق والسعال تناول عصير البامية .

مرض السكري



يحتوي Lady Finger على خصائص تشبه الأنسولين ، وهي مفيدة لعلاج مرض السكري، يساعد عصير البامية على خفض مستويات السكر في الدم، لذلك تناول عصير البامية بانتظام للسيطرة على مرض السكري.



علاج الإسهال



يعتبر الإسهال من أكثر الحالات الصحية المزعجة التي يمكن أن يعاني منها المرء، ويسبب فقدان كميات كبيرة من الماء والمعادن الأساسية من الجسم، ويستخدم عصير البامية في علاج الإسهال كما أنه يساعد على تجديد الجسم.



يخفض مستوى الكوليسترول



يحتوي النبات على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد الجسم على خفض مستوى الكوليسترول ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا العصير إلى خفض مستوى الكوليسترول في الدم وحماية قلبك.

يخفف من الإمساك



الألياف القابلة للذوبان نفسها ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم ، تساعد أيضًا على توفير الراحة من الإمساك ويعمل كملين طبيعي ، حيث يرتبط محتوى الألياف في البامية بالسموم ويسهل حركة الأمعاء.

تحسين جهاز المناعة



يساعد جهاز المناعة الجسم على محاربة الأمراض المختلفة ، مثل البرد والإنفلونزا ويحتوي عصير البامية على كميات عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين قوة المناعة لدى الإنسان.

يحسن صحة الجلد



يساعد الاستهلاك المنتظم لعصير البامية على تحسين صحة الجلد وتساعد مضادات الأكسدة على تنقية الدم وتقليل حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى التي تسببها الشوائب في الدم.

يقلل من نوبات الربو



يقلل عصير البامية أيضًا من فرص الإصابة بنوبات الربو وهو مفيد جدًا لمن يعاني من الربو.

يقوي العظام



تساعد هذه الفوائد الصحية لعصير البامية في تقوية العظام. يقدم الفولات فوائد كبيرة أثناء الحمل لكل من الأم والطفل، فهو يزيد من كثافة العظام مما يؤدي إلى عظام أقوى وأكثر صحة ويمنع هشاشة العظام