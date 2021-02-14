ماذا يحدث للجسم عند تناول البامية؟

البامية من الخضروات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وتحتوي على الكثير من القيمة الغذائية، كما تعتبر البامية منخفضة السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على دعم وظيفة المناعة الصحية، بالإضافة إلي ذلك البامية غنية أيضًا بفيتامين K الذي يساعد جسمك على تجلط الدم.





وتشمل بعض الفوائد الصحية الأخرى للبامية ما يلي وفقا لما نشره موقع webmd..





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محاربة السرطان

مضادات الأكسدة هي مركبات طبيعية تساعد جسمك على محاربة الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الخلايا، تشتهر الجذور الحرة بتسببها في أضرار الأكسدة والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

تحتوي البامية على مضادات أكسدة تسمى بوليفينول بما في ذلك فيتامينات أ وج، كما أنها تحتوي على بروتين يسمى ليكتين الذي قد يمنع نمو الخلايا السرطانية لدى البشر، أظهرت الدراسات التي أجريت باستخدام مركبات مركزة من البامية أنها تثبط نمو خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 63٪. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات نهائي لخصائص البامية التي تمنع السرطان.





دعم صحة القلب والدماغ

يقلل البوليفينول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق منع تجلط الدم وتقليل أضرار الجذور الحرة، قد تفيد مضادات الأكسدة الموجودة في البامية أيضًا دماغك عن طريق تقليل التهاب الدماغ.

الصمغ مادة سميكة شبيهة بالهلام توجد في البامية يمكن أن ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم حتى يتم تمريرها من الجسمـ أظهرت دراسة استمرت ثمانية أسابيع أجريت على الفئران انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بعد تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون يحتوي على مسحوق البامية.





السيطرة على سكر الدم

أظهرت دراسات مختلفة أن البامية قد تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، يعتقد الباحثون أن البامية قد تساعد في منع امتصاص السكر أثناء الهضم.





في إحدى الدراسات ، أظهرت الفئران التي أعطيت البامية النقية والسكر السائل ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم أقل من الفئران في المجموعة الضابطة. هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد أن البامية تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى البشر.