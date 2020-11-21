فيتامين أ ب ك وفوائد أخرى.. طريقة عمل البامية بالموزة الضاني

يعد طاجن البامية من الأكلات المصرية الأصيلة التى تتسم بقدرتها على امداد الجسم بالطاقة والحيوية والقوة.

نقدم لكم طريقة عمل بامية بالموز الضأن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بامية بالموز الضأن

بامية

بصل

ثوم

موزات ضأن صغيرة

طماطم

صوص طماطم

مرقة

زبدة كمون

ملح

كزبرة جافة

زيت زيتون

روزمارى

سمـنة

فلفل أسود

جزر

كرفس

طريقة عمل بامية بالموزة الضأن

* ضعي كل الموز الضأن فى ماء مغلى على النار مع كرفس ثم الزعتر المفروم

* شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت الزيتون والزبدة ثم ضعي البسلة للثوم والبصل .

* قطع الكزبرة الخضراء وضيفيها مع البامية المشوحة فى الزبدة ثم ضعي صوص الطماطم الفريش والكمون والفلفل الحار المقطع

* أضيفى الشوربة للبامية وإتركيها لتنضج ثم ضعى الطماطم فى ماء مغلى بعد نزع ذرها وتشريح قشرتها على شكل حرف X

* ضعى الطماطم فى ماء بارد وازيلي القشر وقطعيه وضيفيه للبامية وانتظري البامية حتى تغلى وشوحى الكزبرة الخضراء والثوم فى الزبدة وأضيفى الطشة للبامية وقلبيها جيدا وتقدم ساخنة.

فوائد البامية

تعد البامية من الخضروات الموسميّة والتي تتوفّر بشكل رئيسيّ في الصيف،حيث أنها من الخضروات الغنيّة بالفيتامينات.

لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد البامية .

الفيتامينات:

- فيتامين /أ / ب / ك /

- المعادن مثل: / الكالسيوم / المنجنيز/ المغنيسيوم/ الزنك / حمض الفوليك / البيتا كاروتين.



تتمتع البامية بالعديد من الفوائد الصحية فهي مفيدة

صحة الحامل :

تعتبر البامية من الخضروات المفيدة للحمل بسبب احتوائها على حمض الفوليك وهو من المركّبات الطبيعيّة الهامّة لصحة الحامل

حيث تحمي الفيتامينات الموجودة في البامية الجنين من الإصابة بأمراض العمود الفقري

تساعد على النمو

تحافظ على الخلايا الجديدة لتضمن النمو الصحي والسليم للطفل

تحافظ على صحة الكلى :

أوضحت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون البامية في النظام الغذائي تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم

بما أن مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى

لذا فإنّ إدخال البامية إلى النظام الغذائي يعمل على تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى .

تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان :

تساهم البامية في الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة .

تساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم :

تساهم تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم بسبب احتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساهم في تنظيم مستوى سكر الدم والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري .

تحافظ على نضارة البشرة :

تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة والتي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة

تساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة تحافظ على نضارتها

كما تمنع تكوّن البثور وحبّ الشباب