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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطماطم بـ 3.5 جنيه للكيلو .. تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات في ثاني أيام العيد

فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار  الخضراوات والفاكهة ، اليوم الجمعة 14-5-2021 .

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

 

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 3 للكيلو

الفاصوليا بـ 5جنيهات للكيلو

الجزر  بـ 4 جنيهات للكيلو

الخيار بـ  4جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال  4 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الفرولة 7 جنيهات.
البطيخ 18 جنيها للكيلو .

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
 

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