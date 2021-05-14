الطماطم بـ 3.5 جنيه للكيلو .. تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات في ثاني أيام العيد

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الجمعة 14-5-2021 .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 3 للكيلو

الفاصوليا بـ 5جنيهات للكيلو

الجزر بـ 4 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 4جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

الفرولة 7 جنيهات.

البطيخ 18 جنيها للكيلو .

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

