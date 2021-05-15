في عيد ميلادها.. تترات مسلسلات بصوت أصالة

تحتفل اليوم، الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ52 ، وهي تعيش حالة فنية وغنائية ثرية بعد فترة طويلة من المعاناة مع أزماتها الشخصية، وحياتها الاجتماعية غير المستقرة.

أعلنت أصالة التي ولدت عام 1969، انشغالها خلال الفتر ة الحالية بالتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة بعد نجاح ألبومها الخليجي الأخير، لا تستسلم، الذي عبرت في عدة لقاءات تلفزيونية إنها اعتبرته بداية جديدة لحياة أفضل لها ولأسرتها.

مثلما قدمت أصالة العديد من الألبومات والأغنيات المنفردة الناجحة، تعد من أبرز المطربات الذين قدموا تترات مسلسلات وأفلام متميزة، يتذكرها الجمهور مثل مختلف أعمالها الأخرى.

أصالة

تترات بصوت أصالة

بدأ مشوار أصالة مع التترات منذ كانت طفلة صغيرة، قدمها والدها الملحن السوري الراحل مصطفى حاتم نصري، لغناء شارة المقدمة والنهاية لمسلسل الأطفال حكايات عالمية في قصص الشعوب، وكان صوتها من أهم أسباب نجاحه.

بعد وفاة والدها وتكفلها بإعالة والدتها وأشقائها، بدأت أصالة مشوار الغناء الاحترافي بألبوم لو تعرفوا، وغنت عام 2001 تتر المسلسل السوري صلاح الدين الأيوبي، الذي قام ببطولته جمال سليمان وسوزان نجم الدين وباسم ياخور.

وفي العام التالي كانت أصالة من أهم عناصر نجاح مسلسل جديد مازال الجمهور يحبه ويشاهده حتى اليوم، وهو قصة حياة قاسم أمين الذي حمل اسمه، وقام ببطولته كمال أبو رية وجمال عبد الناصر وعدد كبير من النجوم.

غنت أصالة في الأعوام التي تلت قاسم أمين عدد من الأغنيات في مسلسلات وأفلام، لكن عودتها القوية أمام الجمهور كانت بإضافة صوتها على تتر مسلسل السيدة الأولى عام 2014، الذي كان من بطولة غادة عبد الرازق والراحل ممدوح عبد العليم. ثم مسلسل لا تطفيء الشمس.

أضافت أصالة صوتها لأغنيات دعائية أذيعت ضمن أحداث عدد من الأفلام الناجحة منها الجزء الأول والثاني من فيلم أولاد رزق، والخلية، وميكانو.

غابت أصالة عن تترات المسلسل لعدة سنوات حتى عادة في رمضان الماضي لغناء أكثر من تتر لمسلسلات قصر النيل الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، وتتر مسلسل بنت السلطان الذي كان البطولة الأولى في تاريخ روجينا وساهم في شهرة العمل خلال الموسم.