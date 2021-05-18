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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إقتصاد الإمارات.. انطلاق منتدى قادة المطارات العالمية في دبي 24 مايو الجاري

دبى
دبى

يعقد منتدى قادة المطارات العالمية دورته الثامنة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 وحتى 26 مايو الجاري وذلك بعد أن كان قد انعقد بصيغة رقمية في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

ويشهد هذا التجمع، الذي تتوق إليه صناعة الطيران والذي يتم تنظيمه على هامش أعمال الدورة العشرين من معرض المطارات الذي يعتبر أضخم معرض بيني للأعمال على صعيد المطارات في العالم، قيام أكثر من 50 متحدثا بمخاطبة المشاركين سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي.

 

ويتحدث بشكل افتراضي، خلال المؤتمر، كل من سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني واللواء خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي تم تأسيسها في العام 2016 بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

 

ويتم تنظيم المنتدى على هامش معرض المطارات الذي يقام على مساحة 12 ألف متر مربع مع توقع مشاركين من أكثر من 90 دولة على الرغم من القيود العالمية المفروضة على السفر وذلك مع بدء عودة الطيران العالمي إلى وضعه الطبيعي فيما تتضمن باقي الفعاليات المتزامنة كلاً من منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات علاوة على مؤتمرات جديدة تركز على تجربة المسافرين في المطارات وعلى التحول الرقمي للمطارات.

 

وسوف يشكل المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران بأكملها.

 

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات إن منتدى قادة المطارات العالمية سيساعد المطارات وباقي اللاعبين في صناعة الطيران على استيعاب مفاهيم تعزيز السلامة وتوسيع الكفاءة وتحسين الربحية والإعداد لها.

 

وسيشارك من قبل مجلس المطارات العالمي الذي يعتبر الاتحاد التجاري لمطارات العالم والذي يشغل أعضاؤه ألفاً و 933 مطاراً في 183 دولة كل من سيفانو بارونتشي المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وديمتري كول نائب رئيس تجربة المسافرين في المطارات وغاري ليونغ مدير الأمن والتسهيل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

ولأول مرة منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي "معاهدة السلام" بين دولة الإمارات ودولة وإسرائيل سيشارك في أعمال هذا المنتدى مسؤولون بارزون من هيئة المطارات الإسرائيلية بالإضافة إلى عقدهم ورشة عمل حصرية للمشاركين بعنوان "الإعداد لتحدي الأمن السيبراني".

 

ومن ضمن المتحدثين المؤكدين الذين سيركزون على التحديات والتقنيات المستقبلية على صعيد مراقبة الحركة الجوية كل من اسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العام للطيران المدني وديفيد شومار نائب الرئيس لشؤون الأمن المدني في مؤسسة ساب لإدارة الحركة الجوية ورايان وضاح طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ويان كلاس الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية في جمهورية التشيك ويحيى عبد الله الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة جال لخدمات الملاحة الجوية وأندرو بي فيامينغو رئيس العمليات في شركة إندرا.

 

والى جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومجلس المطارات العالمي وهيئة المطارات الإسرائيلية تتضمن قائمة أبرز الخبراء الأمنيين الذين سيتحدثون في مؤتمر أمن المطارات كلاً من زاك زينال نائب الرئيس الأول لأمن مجموعة الإمارات وفهمي الجابري المدير العام لشركة هانيويل للأمن التجاري في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وسودارشان افاداني رئيس مبيعات الحلول الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة رود اند شوارتز وأيمن أي ام أبو وابا نائب الرئيس لشؤون العمليات في مطار الرياض وجوني مولر نائب الرئيس الأول لخدمات الأمن والاستجابة للأزمات في مطار كوبنهاغن ولفيف من المتحدثين.

دبي المطارات العالمية الامارات منتدى الطيران

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