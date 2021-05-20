عصام شعبان عبدالرحيم: رفعت قضية على إسلام خليل لسرقة ألحان والدي

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه كان يرغب في إنهاء الخلاف مع المؤلف إسلام خليل، لافتا إلى أنه ذهب إلى منزله بصحبة زوجته وأولاده واستمرت الجلسة قرابة 4 ساعات لكن دون جدوى، ولم يظهر أي بوادر لرغبته في إنهاء الخلاف.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “إسلام خليل طمع في ألحان أغاني والدي ويريد احتكارها لنفسه بعد وفاته، ورفعت عليه قضية لسرقته ألحان أغاني والدي، ومعي مستندات تثبت ملكية أبي لهذه الألحان”.

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم: "مفيش حد وقف ضدي بعد وفاة والدي إلا إسلام خليل، كان مفروض يكون في ظهرنا وأخ كبير بعد وفاة والدي ويوجهنا للصواب في الغناء واختيار كلمات الأغاني.



