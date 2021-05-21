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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بقيادة مصر

اليونان تشيد بوقف
اليونان تشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلنت الخارجية اليونانية اليوم الجمعة ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بقيادة مصر.

وقالت الخارجية اليونانية نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأعربت السلطات في فرنسا عن سعادتها باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بقيادة مصر.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالتهدئة بين إسرائيل وحماس التي دخلت حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي أن "وقف إطلاق النار يبرز ضرورة التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وباريس عازمة على لعب دور في هذا الشأن".

رحبت السلطات الألمانية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة والذي دخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة الماضية بقيادة مصر.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن "وقف النار في غزة جيد لكن لا بد من بحث أسباب الصراع وحلها".

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، مساء الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، ابتداءً من فجر اليوم الجمعة.

اليونان إسرائيل غزة فلسطين مصر

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