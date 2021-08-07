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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأ من الزقازيق.. مشوار الأمومة في أعمال دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز في
دلال عبد العزيز في سابع جار

من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تعلمت دلال عبد العزيز كيف تقوم بدور الأم في الحياة اليومية، وفي أعمالها التلفزيونية والسينمائية، وتقدم على الشاشة شخصيات من لحم ودم، مليئة بالتفاصيل الإنسانية على حساب الجماليات الشكلية. 

مشوار دلال عبد العزيز من الزقازيق للقاهرة

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها. 

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977. 

بدايات دلال عبد العزيز

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات. 

دلال عبد العزيز

شاركت دلال عبد العزيز في بطولة مسلسل شهير أضاف لتاريخها وأكد على قدرتها في تمثيل كل أم مصرية ربة منزل أو موظفة بمقولات وتصرفات طبيعية غير مفتعلة وتلمس البيوت والقلوب. 

هذا العمل هو مسلسل سابع جار الذي قدمت فيه شخصية الأم لمياء عام 2017، لتعلق بها الأمهات والأبناء على حد سواء، ويرى الجميع فيها من أمهاتهم وخالاتهم وجداتهم اللاتي اعتدن على العيش بينهم.

وقالت دلال عبد العزيز في حوار لها إنها اقتبست العديد من الكلمات والتصرفات في شخصية لمياء من والدتها، التي علمتها الكثير من العادات الاجتماعية المقدسة التي من أبرزها احترام حزن الآخرين والحرص على حضور الجنازات وتقديم واجب العزاء ودعم أهل المتوفي. 

الأمومة في حياة دلال عبد العزيز

تزوجت دلال عبد العزيز من الراحل سمير غانم عام 1984، وأنجبت ابنتيها دنيا وإيمي، لتصبح أما في الواقع يحبها ابنتيها مثلما يحب الجميع أدوار الأمومة التي تقدمها على الشاشة. 

كان لدلال عبد العزيز أدوار شبابية عديدة في السينما والمسرح وبعض الأعمال التلفزيونية في الثمانينات والتسعينات، لكن تحولها لأدوار الزوجة والأم كان من أكثر القرارات الناجحة في مشوارها.

دلال وبناتها

يتذكر جمهورها ومحبوها أعمالا عديدة ببصمتها وبحديثها ومقولاتها الشهيرة التي ضمنت في أحداثه ومن أبرزها دور نعمة في مسلسل حديث الصباح والمساء، ونوال والدة أحمد حلمي في فيلم آسف على الإزعاج. 

من الأمهات المميزات في السينما أيضا هو دور ميار والدة حزلقوم في فيلم لا تراجع ولا استسلام، الذي قدمت فيه الأم خفيفة الظل وكانت من أهم العناصر الكوميدية في العمل الذي حقق نجاحا كبيرا. 

بعد مسلسل سابع جار أصبح دور الأم سلسا ومميزا ومختلفا أيضا لدى دلال عبد العزيز، وقدمته بصورة مستمرة لكنها متغيرة بصورة ناجحة في أعمالها السينمائية منها فيلم قلب أمه والبدلة، وأعز الولد الذي قدمت فيه مثالا جديدا للجدة والأم معا. 

أو أدوارها التلفزيونية الأخيرة مثل مسلسل في بيتنا روبوت، عشم إبليس، وأخيرا مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمت فيه دور عطية والدة عمرو سعد " سرية" وكانت من أنجح الشخصيات الرمضانية هذا العام.

دلال عبد العزيز كريمة مختار سابع جار ملوك الجدعنة سمير غانم

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