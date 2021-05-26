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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خبير علاقات دولية يوضح أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط |خاص

طارق فهمي مع محرري
طارق فهمي مع محرري صدى البلد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط حاليًا، تهدف إلى إجراء اتصالات بين الأطراف والفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وفي النهاية يعود إلي مصر، لطرح رؤيته في عملية تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة بعد الاستماع لكل الأطراف ساعيًا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

 

مؤتمر دولي للسلام بمصر

وأضاف فهمي خلال حضوره ضيفاً في ندوة بـ"صدى البلد" أن زيارة أنتوني بلينكن القادمة لمصر قد يدعو فيها جميع الأطراف لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأي استضافات لجميع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في إطار جهود إرساء السلام.

 

وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة .. فيديو

مصر الوحيدة التى تملك ثقة الجميع

وأشار إلى أن تحرك الإدارة الأمريكية ناحية مصر في قضايا الشرق الأوسط، لأن القاهرة هي الطرف الوحيد التى تمتلك ثقة الإدارة الأمريكية وجميع الفصائل الفلسطينية سواء حماس أو جبهة الشعبية والديمقراطية، وأيضا لديها ثقة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن القاهرة لا تدخر جهدا من أجل تحقيق الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا على المستوى الدبلوماسي فـ مصر مستعدة باشتراك أعلى المستويات في عملية التهدئة فقد نرى قريبا زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تل أبيب، أو زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للقاهرة، أو نرى اتجاه الطرفين إلى الأردن والعكس، باعتبارها مسؤولة عن المقدسات الإسلامية في الضفة والقدس، مشيرا إلى أن كل تلك الجهود ستبذل من أجل إستقرار الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية.

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تطور جديد في القضية الفلسطينية

وأوضح فهمي أن القضية الفلسطينية حاليا على رأس أولويات القضايا المطروحة على طاولة النقاش بين الإدارة الأمريكية الجديدة والدول العربية ذات الصلة المباشرة وهو الجانب الأردني والمصري، بجانب الدول العربي التى أرادت أن تتدخل لدفع القضية للأمام، وهو ما يعد تطورا جديدا لان الإدارة الأمريكية تسعي لتحقيق السلام وتهدئة الأوضاع بشكل جادـ ويتضح ذلك من خلال زيارة وزير خارجيتها لجميع الأطرف حاليا.

 

أمريكا تتعهد بإعادة إعمار فلسطين

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، على أن زيارته للشرق الأوسط تهدف إلى تخفيف التوتر في القدس، ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة. 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن أمريكا أمامها الكثير من الأمل والثقة وتسعى لمضاعفة الجهود لتحقيق السلام، كما ستسعي الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة.

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