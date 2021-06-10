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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم لمس النجاسة وهل تنقض الوضوء؟.. دار الإفتاء ترد

صدى البلد

حكم لمس النجاسة، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه ليس لمس الإنسان شيئا نجس فيجب عليه الوضوء، وإنما عليه إزالة النجاسة وغسل مكان النجاسة.

حكم لمس نجاسة الطفل

 وأضاف عاشور، في فتوى له،عن حكم لمس النجاسة، أن المرأة التي تنظف لولدها فعليه أن تغسل يديها أو مكان النجاسة لو طالها شيئا منها، ولا تعيد الوضوء لو كانت على وضوء.

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هل لمس الكلب ينقض الوضوء ؟

حكم لمس لعاب الكلب

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلب مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، معلقًا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ"، منوهًا إلى أن الاعتداء على مخلوق من مخلوقات الله بدون وجه حق لا يجوز.


وأضاف الدكتور خالد عمران، في فتوى له، أنه من يتحجج بأن الكلب من الممكن أن يؤذي غيره فإن له أسلوبًا معينًا وجهات متخصصة مثل هيئة الطب البيطري.


وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز قتل الكلاب، وأن المبادرة بقتلهم نوع من التطرف الفعلي وسلوك لا نقبله، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم  علمنا، أن امرأة دخلت النار بسبب حبس هرة، وآخر دخل الجنة بسبب سقيه كلبًا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لعاب الكلب مختلف فيه، والمختار في الفتوى والذي تحدث عنه فضيلة المفتي أنه على مذهب السادة المالكية، هو أن لعاب الكلب ليس نجسًا، وحتى لو مس الملابس فإنه لا يوجد فيه شيء ولا يبطل الوضوء ولا يضر بالصلاة.

حكم لمس النجاسة

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، ردا على هذا السؤال، إن تغيير الحفاضات للأطفال و مس النجاسة لا يوجب إعادة الوضوء على من كان متوضئًا، مؤكدًا أن مس النجاسات لا ينقض الوضوء.

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، من سائل يقول" هل لمس الزوجة ينقض الوضوء.

وأجاب مستشار المفتي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإمام الشافعي قال إنه ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.

وأشار مستشار المفتي، إلى أنه في حال ما إذا ترتب على هذا اللمس أو التقبيل شهوة أو خروج شيء فهنا ينقض الوضوء ويجب التطهر وإعادة الوضوء مرة أخرى.

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