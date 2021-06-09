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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 250 ألف جنيه..أفضل 3 دراجات نارية خارقة في سوق المستعمل|صور

أفضل 3 دراجات نارية
أفضل 3 دراجات نارية خارقة في سوق المستعمل

يفضل الكثير من الشباب و الفتيات ركوب الدراجات النارية، التي تعطيهم الإحساس بالسرعة و الانطلاق مع الحرية الكاملة على الطرق مهما كانت مختلفة، بالإضافة لسهولة التنقل بها و توفيرها لاستهلاك الوقود، لذلك انتشرت دراجات السرعة الخارقة بشكل كبير، و لكي تحصل عليها بسعر أقل عليك الذهاب لسوق المستعمل.

فى إطار ذلك يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار و مواصفات، أفضل 3 دراجات نارية في سوق المستعمل المصري.

 

1 ـ سوزوكي GXR 1000

حصلت دراجة سوزوكي GXR 1000 2016 على محرك 999 سي سي، بقوة 160 حصان، بناقل حركة مانوال 6 سرعات، تتسارع من الصفر وحتى 100 كلم في 3 ثوان.

مع نظام ABS مانع الانغلاق، و جهاز ملاحة GBS، وبها عداد السرعة رقمي، و عداد قياس الرحلات بالمتر، و USB متعدد الوظائف، وسعة خزان الوقود 18 لتر.

يبلغ سعر دراجة سوزوكي GXR 1000 موديل 2016 في السوق المصري، من 195 ألف إلى 220 ألف جنيه مصري.

2 ـ  هوندا 1000 RR

جاءت دراجة 1000 RR 2016 بمحرك 999 سي سي، بقوة 178 حصان، عند 132 نيوتن متر 8500 دورة في الدقيقة، بناقل حركة مانوال ذو 6 سرعات، تتسارع من صفر إلى 100 كلم في 2.2 ثانية.

مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، وشاشة معلومات LCD، بها مؤشر لعلبة التروس مع مقياس للسرعة، يتراوح سعر دراجة هوندا 1000 RR موديل 2016 في السوق المصري، من 205 ألف الى 225 ألف جنيه.

3 ـ سوزوكي HAYABUSA

تتميز دراجة سوزوكي هايابوسا 1300R موديل 2016 بمحرك سعة 1300 سي سي 4 أسطوانات و 9500 لفة في الدقيقة، و 16 صباب ونظام التبريد بالماء، بناقل حركة مانوال 6 سرعات، و تبلغ سرعتها القصوى 315 كم/س، كما حصدت لقب أسرع دراجة نارية في العالم سابقاً.

يصل سعر دراجة سوزوكي هايبوسا موديل 2016 في السوق المصري، من 255 ألف إلى 265 ألف جنيه مصري.

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