أرخص 5 دراجات نارية "يابانية" فى سوق المستعمل.. بدءاً من 25 ألف جنيه

تأتى الدراجات النارية “اليابانية” الصنع فى أولى قائمة محبي و راغبي اقتناء هذه النوعية من "المتوسيكلات"، لتنوع طرازاتها و تميزها وسط منافسيها خاصةً إصدارات حقبة التسعينيات، حيث ستجد ما تريد سواء كان للسرعة، أو دراجة كلاسيكية للتنزه بها.

لذلك يطرح موقع “ صدى البلد “ الإخبارى قائمة بأسعار و مواصفات أرخص 5 دراجات نارية "يابانية" الصنع فى سوق المستعمل المصري.

1ـ CBR 919 HONDA

تتميزت دراجة هوندا CBR 919 موديل 1999 بمحرك قوى فى أولى اصدارتها بأواخر التسعينيات سعة 919 سى سى 4 سلندر ينتج قوة 120حصان، ومزود بناقل حركة مانوال بـ 6 سرعات، وتصل سرعتة القصوى إلى 300 كلم/س، بسعة خزان وقود 18 لتر.

بلغ سعر دراجة هوندا CBR 919 داخل السوق المصرى، من 50 ألف إلى 65 ألف جنيه على حسب الحالة العامة لها.

2ـ هوندا 250

تعتبر هوندا سي بي آر 250 واحدة من أكثر النماذج المطلوبة في النصف الثاني من القرن الماضى، و تحتوى دراجة هوندا CBR 250 موديل 1996 على محرك سعة 250 سى سى 1 سلندر ينتج قوة 26 حصان، ومزود بناقل حركة مانوال بـ 6 سرعات، وتصل سرعته القصوى 190 كلم/س ، ونظام حقن الوقود عزم الدوران - عند 7000 لفة / دقيقة 22.9 نيوتن متر ، بسعة خزان وقود 13 لتر.

جاءت الدراجة النارية هوندا CBR 250 داخل السوق المصرى، بسعر يبدأ من 25 ألف إلى 30 ألف جنيه على حسب حالتها.

3 ـ هوندا 400 فاير

تأتى دراجة هوندا CBR 400 فاير موديل 1996 بمحرك رباعى بسعة 400 سى سى 2 سلندر ينتج قوة 53 حصان عند 13000 دورة في الدقيقة أقصى عزم الدوران 35.3 نيوتن متر عند 10000 دورة في الدقيقة، ومزود بناقل حركة مانول بـ 6 سرعات، وتصل سرعته القصوى 190 كلم/س، بسعة خزان وقود 14 لتر.

بلغ سعر دراجة هوندا CBR 400 فاير داخل السوق المصرى، بداية من 35 ألف إلى 40 ألف جنيه وفقاُ لحالة الدراجة.



4 ـ هوندا شادو 400

تستمد دراجة هوندا 400 موديل 2002 بسواعد محرك سعة 399 سي سي وتنتج قوة 29 حصانا ، عند 3500 لفة فى الدقيقة و 55 نيوتن. متر فى الدقيقة، مع ناقل حركة مانول مزود بـ 6 سرعات ، و تصل سرعتها القصوى الى 160 كلم/س ، وتاتى بنظام حقن للوقود و أيضا نظام تبريد سائل الماء ، بخزان وقود سعة 18 لتر.

تتراوح أسعار الدراجة شادو 400 موديل 2002 فى السوق المصرى المستعمل ما بين 35 ألف إلى 40 ألف جنيه بناء على حالتها.

5 ـ هوندا شادو 750

زودت دراجة هوندا 750 موديل 2001 بمحرك سعة 745 سي سي وتنتج قوة 45 حصانا ، و5500 لفة فى الدقيقة و 65 نيوتن متر فى الدقيقة، كما حصلت على ناقل حركة مانول مزود بـ6 سرعات ، و تصل سرعتها القصوى الى 160 كلم/س ، بخزان وقود 18 لتر.

وتميزت بالثبات لوزنها الثقيل، فمن المستحيل الاهتزاز فى السرعات العالية وايضا ومقعد كلاسيكي منخفض لارتياح السائق فى الزحمة.

وصل سعر دراجة Shadwo 750 موديل 2001 فى السوق المصرى المستعمل من 50 ألف إلى 56 ألف جنيه، وفقاً لحالتها العامة.