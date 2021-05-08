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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات كروس أوفر

أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعا في مصر.. صور

MG ZS
MG ZS

بعد تقرير الأميك الذي تم نشرة مؤخرا، تم الكشف عن أكثر الكروس أوفر مبيعاً في مصر خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث كشف التقرير عن نجاح مبيعات شركة MG  .

أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر : 

 

1- MG ZS بعدد 1608 سيارة

تتوفر السيارة ام جي MG ZS 2021 في مصر بعدة الوان و هم اسود و احمر و ابيض و لبني و فضي و برتقالي ناري وجاءت الفئة الأولي من السيارة ام جي MG zs بجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وتكييف.

 

2- أوبل كروس لاند بعدد 467 سيارة

ومن المعروف أن سيارة أوبل كروس لاند تنتمي لسيارات SUV، متعددة الاستخدامات وهي مزودة بمحرك من 3 إسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو ، وينتج قوة 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .
 

3- بيجو 2008 بعدد 406 سيارة

ومن المعروف أن سيارة أوبل كروس لاند تنتمي لسيارات SUV، متعددة الاستخدامات وهي مزودة بمحرك من 3 إسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو ، وينتج قوة 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .
 

4- سيتروين C3  بعدد 246 سيارة

تستمد سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 110 حصان، ، و عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

5- جيب رينيجيد بعدد 176 سيارة

تعتمد JEEP RENEGAD علي محرك MultiAir2 Turbo سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1750 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء سداسي السرعات.

 

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