أفضل 5 دراجات نارية فاخرة فى سوق المستعمل

يعشق العديد من الشباب قيادة الدراجات النارية التى انتشرت فى السوق المصرى منذ عدة سنوات، حيث أن الدراجات النارية تعطي انتعاش لقائدها ويرتفع الأدرينالين الخاص به عند السرعات العالية على الطرق الممهدة لذلك.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من انواع و ماركات الدراجات النارية بمختلف فئاتها ، داخل السوق المصرى ، لذلك يقدم لكم موقع " صدى البلد " الاخبارى، افضل 5 دراجات نارية فاخرة فى سوق المستعمل بمصر.

1 ـ سوزوكى بوليفارد

حصلت الدراجة بوليفارد على محرك سعة 1800 سي سي 8 صبابات يعطي قوة 125 حصان حتى 3200 دورة في الدقيقة ، وعند أقصى عزم دوران 6200 لفة في الدقيقة والعزم 118 نيوتن متر، وتتسارع الدراجة من 0 إلى 100 فى غضون 10 ثوان ، ويبلغ استهلاك الدراجة من الوقود نحو 7 لتر، عندما تقطع مسافة 100 كم.

ويتراوح سعر دراجة سوزوكي بوليفارد موديل 2003 فى السوق المصرى المستعمل ما بين 80 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للدراجة.

2 ـ هوندا 1000RR

تأتي دراجة هوندا موديل 2006 بموتور 998 سي سي، وقوة عزم 175 حصان، وسعة خزان البنزين 17 لتر، يصل وزنها إلى 205 كيلو، يعمل بناقل حركة مانيوال بـ6 نقلات سرعة، يستهلك 4 لتر لكل 100 كم ، وتصل سرعته القصوى الى 290 كلم ،ويعمل أيضا بتبريد بالماء ويأتي بعداد ديجيتال إلكتروني .

وتساعد الشوكة الأمامية للمكبس الكبير على تحسين قدرتها على امتصاص الصدمات، بما يوفر ثباتا أفضل عند استعمال المكابح، ويساعد نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) على تعزيز القدرة على إيقاف الدراجة عبر توزيع قوة الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية.

ويتراوح سعر دراجة هوندا 1000RR موديل 2006 فى السوق المصرى المستعمل ما بين 90 ألف جنيه إلى 105 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للدراجة.

3 ـ هوندا 954 RR

حصلت الدراجة 954RR موديل 2003 على اقوى المحركات التي تأتي بسعة 954 سي سي 4 سلندر ينتج قوة 95 حصان ، ومزود بناقل حركة مانيوال بـ 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى 300 كلم/س ، ونظام حقن الوقود انجكشن و نظام التبريد سائل ماء و تحصل على خزان وقود سعة 22 لتر، وتتميز بعداد ديجيتال تظهر الحروف و الارقام.

وتأتي الدراجة HONDA cbr 954 rr بسعر يتراوح ما بين 69 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه ، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للدراجة.

4 ـ هوندا 600 RR

جاءت دراجة هوندا 600 RRموديل 2006 بمحرك سعة 599 سي سي، الذي ينتج قوة 120 حصان، ويحمل سعة خزان الوقود 18 لتر، وتستهلك الدراجة 4 لتر لكل 100 كم، تم تغذيتها من خلال نظام ناقل حركة ذو 6 سرعات ، وتتسارع دراجة هوندا من 0 الى 100 فى غضون 11 ثانية، ويعمل أيضاً بتبريد ماء و يأتى بعداد ديجيتال الكتروني وحصلت على نظام فرامل مانع الانغلاق ABS.

ويتراوح سعر الدراجة " 600 RR" موديل 2007 داخل السوق المصرى المستعمل ما بين 48 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه مصرى، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للدراجة.

5 ـ ياماها YZF-R6

تستمد الدراجة الرياضية ياماها YZF-R6 موديل 2003 من محرك سعة 599 سي سي، الذي ينتج قوة 116 حصان عند 14500 لفة فى الدقيقة، وعزم دوران يقدر 62 نيوتن .متر ، وتقترن الدراجة علبة تروس ذو 6 سرعات ويحمل سعة خزان الوقود 17 لتر، وتستهلك الدراجة 5 لتر لكل 100 كم ، وتتسارع دراجة هوندا من 0 الى 100 فى غضون 9 ثوانى، ويعمل بتبريد الماء و يأتى بعداد ديجيتال إلكتروني وحصلت على نظام فرامل مانع الانغلاق ABS.

ويتراوح سعر دراجة ياماها " YZF-R6" موديل 2003 داخل السوق المصرى المستعمل ما بين 48 الف جنيه الى 65 الف جنيه مصرى، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للدراجة .