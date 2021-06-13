عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكل طبيعي

بديل التاتو والصبغة.. أفضل علاج لنمو شعر الحواجب

فيتامين ه لنمو الحواجب
فيتامين ه لنمو الحواجب

تشعر أغلب السيدات حاليا بعدم الرضا عن شكل الحواجب لذلك تلجأ إلى عمل تاتو الحواجب أو الصبغة، مما يغير من شكلهن، مما يجعل العديد من السيدات تبحث عن علاجات طبيعية لنمو الحواجب من جديد بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

txt

خبيرة تجميل تكشف عن موضة الحواجب

txt

علاجات جديدة لتكثيف شعر الحواجب ومنع تساقطها

1. زيت الخروع

 

زيت الخروع غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر. 

وضع زيت الخروع بانتظام على الحاجبين لتعزيز نمو الشعر.

خذي 5-10 قطرات من زيت الخروع وضعيها على الحاجبين قبل الذهاب إلى الفراش.

 

2. الفازلين

 

يتم استخدامه لترطيب حواجبك ويمكنك استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج. 

خذي كمية قليلة على أطراف أصابعك ثم ضعيه واتركيه طوال الليل، في صباح اليوم التالي اغسلي وجهك ببعض الماء الفاتر.

 

3. زيت جوز الهند
 

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تعمل كالسحر، ويحتوي على حمض اللوريك الذي له خصائص مضادة للميكروبات تساعد في مكافحة الالتهابات. 

زيت جوز الهند غني بالحديد وفيتامين هـ الذي يعمل على نمو الشعر.

4. عصير البصل
 

عصير البصل ممتاز لنمو الشعر، لأنه غني بالكبريت وفيتامين ب و ج والسيلينيوم والمعادن، وكل هذه العناصر الغذائية تعزز نمو الشعر، ويساعد الكبريت على زيادة إنتاج الكولاجين المطلوب لنمو الحاجبين. 

قطعي البصل واخرجي العصير منه الآن، ضعيه على الحاجبين، بعد نصف ساعة، امسحها باستخدام كرة قطنية مغموسة في بعض عصير الليمون.

 

5. هلام الوفيرا
 

يحتوي الصبار على مادة الألوينين الكيميائية التي تعزز نمو الشعر، خذي بعض الجل من أوراق فريش ألوفيرا. 

دلكي الجل على الحاجبين لمدة 15-20 دقيقة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، كرري ذلك مرتين إلى 3 مرات خلال اليوم للحصول على حواجب أكثر كثافة.

 

6. فيتامين هـ

 

فيتامين هـ غني بمضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتقوي الشعر الهش، خذي كبسولة فيتامين إي وافركيها على حاجبيك، ثم اتركه بين عشية وضحاها، كرري هذا كل ليلة قبل النوم.

تاتو الحواجب البروتين مضادات الأكسدة الحاجب الحاجبين بديل الحواجب لنمو الحواجب

موضوعات متعلقة

أفضل 5 مكونات للحصول على حواجب أكثر سمكًا

3 طرق لفرد شعرك بشكل طبيعي

وصفات علاج الدوالى الطبيعية .. أقوى 5 خلطات

فوائد تناول ثمرة من الجزر يوميا.. تعرفى عليها

ترشيحاتنا

للمرة الثانية .. تغريم رئيس البرازيل بسبب عدم ارتداء الكمامة

مهاب مميش: الاهتمام بالبحار مش واخد حقه في مصر

نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا

اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z" .. صور

سياسة الأجور والأسعار.. 14 معلومة عن مهام لجنة الخُطة والموازنة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ