بديل التاتو والصبغة.. أفضل علاج لنمو شعر الحواجب

شكل طبيعي

تشعر أغلب السيدات حاليا بعدم الرضا عن شكل الحواجب لذلك تلجأ إلى عمل تاتو الحواجب أو الصبغة، مما يغير من شكلهن، مما يجعل العديد من السيدات تبحث عن علاجات طبيعية لنمو الحواجب من جديد بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. زيت الخروع

زيت الخروع غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر.

وضع زيت الخروع بانتظام على الحاجبين لتعزيز نمو الشعر.

خذي 5-10 قطرات من زيت الخروع وضعيها على الحاجبين قبل الذهاب إلى الفراش.

2. الفازلين

يتم استخدامه لترطيب حواجبك ويمكنك استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

خذي كمية قليلة على أطراف أصابعك ثم ضعيه واتركيه طوال الليل، في صباح اليوم التالي اغسلي وجهك ببعض الماء الفاتر.

3. زيت جوز الهند



يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تعمل كالسحر، ويحتوي على حمض اللوريك الذي له خصائص مضادة للميكروبات تساعد في مكافحة الالتهابات.

زيت جوز الهند غني بالحديد وفيتامين هـ الذي يعمل على نمو الشعر.

4. عصير البصل



عصير البصل ممتاز لنمو الشعر، لأنه غني بالكبريت وفيتامين ب و ج والسيلينيوم والمعادن، وكل هذه العناصر الغذائية تعزز نمو الشعر، ويساعد الكبريت على زيادة إنتاج الكولاجين المطلوب لنمو الحاجبين.

قطعي البصل واخرجي العصير منه الآن، ضعيه على الحاجبين، بعد نصف ساعة، امسحها باستخدام كرة قطنية مغموسة في بعض عصير الليمون.

5. هلام الوفيرا



يحتوي الصبار على مادة الألوينين الكيميائية التي تعزز نمو الشعر، خذي بعض الجل من أوراق فريش ألوفيرا.

دلكي الجل على الحاجبين لمدة 15-20 دقيقة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، كرري ذلك مرتين إلى 3 مرات خلال اليوم للحصول على حواجب أكثر كثافة.

6. فيتامين هـ

فيتامين هـ غني بمضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتقوي الشعر الهش، خذي كبسولة فيتامين إي وافركيها على حاجبيك، ثم اتركه بين عشية وضحاها، كرري هذا كل ليلة قبل النوم.