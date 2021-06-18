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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. إغلاق محل تجاري لمخالفته الإجراءات الاحترازية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قامت بلدية شمال الشرقية فى عمان بإغلاق محل تجاري بولاية إبراء، حيث طبقت البلدية الإجراءات القانونية ضده، وذلك لمخالفته قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته الشبيبة.

وشددت بلدية شمال الشرقية، على المنشآت والمحال التجارية بضرورة الالتزام التام بالقرارات والاشتراطات الاحترازية.

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عمان: تسجيل 2615 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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وكانت أعلنت وزارة الصحة فى عمان، أمس تسجيل ( 35) حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (2626 ) وفاة.

وأكدت وزارة الصحة العمانية وفقا لما ذكرته صحيفة الرؤية تسجيل  2615 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى (242723 ) حالة، فيما وصلت نسبة حالات الشفاء إلى 88.1%.

ووصل عدد الحالات المنوَّمة الجديدة في المستشفيات إلى ( 182 ) حالة، ليبلغ إجمالي المُنومين ( 1306) حالة، من بينهم (328  ) حالة في العناية المركزة.

وكان قد وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق الشكر للعاملين في القطاع الصحي وذلك في إطار الإعلان عن حزمة المبادرات لتوفير فرص عمل.

بلدية شمال الشرقية فى عمان عمان الإجراءات القانونية قرارات اللجنة العليا فيروس كورونا

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