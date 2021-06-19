توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 19 إلى الجمعة 25 يونيو

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كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 19 الى الجمعة 25 حزيران 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



: برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تلاحظ أن هنالك تأثيرات مختلفة ومتناققضة فتارة تشعر بالفرح وتارة أخرى بالكآبة. وهذه التقلبات تنعكس على أعمالك وربما تنخفض فعاليتك وبالتالي نوعية أدائك. يطول جدول أعمالك وتشعر بالارهاق باكرًا. قد يكون من المستحسن الاستعانة بالزملاء للنيابة عنك في الأمور الثانوية. استفد من التجارب الماضية واستشر الاصدقاء واهل الثقة قبل الإقدام على الحظوظ الكبيرة لا تكن عنيداً ولا تتهرّب من المسؤولية، عالج الأمور بموضوعية ومُرونة تامة. تجنّب المواجهات والجدال وكلّما زاد تعاونك وتعاطفك مع الآخرين زادت فرص تقدمك شعبيًّا.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تلتقي العواطف والقلوب وتحقّق تقدماً واضحاً ومهمّاً على هذا الصعيد. تعيش لحظات جميلة جدًّا وتزداد مشاعرك قوّة تجاه الحبيب أوالشريك أوالزوج. إن الجوّ العام لطيف ودافىء ويسمح بالتالي لتطوير العلاقة مهما كان مستواها ووضعها الحالي.يسهل عليك التفاهم وتبادل الآراء بصراحة وشفافية فتتبلور الصورة وتظهر الحقيقة. تتطور العلاقة لتأخذ منعطفاً واضحاً فتصبح متينة وناضجة.



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

أدعوك منذ البداية الى تعزيز أسس عملك لأن الخصم قد يكون شرسًا وقد يختلق الأعذار والاكاذيب أوالحيل للايقاع بك ولا سيّما اذا كنت من مواليد العشرية الاولى كُن ذكيًّا وضع بساطة القلب جانبًا. تأهّب، ايها الثور ، لأن الوقت مناسب لوضع النقاط على الحروف ولتحديد الأهداف بوضوح. حافظ على مستوى عطائك ومارس جميع حقوقك. وبالتأكيد لا تعطِ خصمك عذراً أوحجة لاستفزازك. تحالف مع الأقوياء فأنت ستحتاج إلى كل الدّعمفي الايام المقبلة . ستلمس معاكسات وستعاني تقلّبات مزاجية في صفوف المسؤولين والزملاء الناجحين والنافذين.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تعرف مصلحتك تماماً فلن تردعك العواطف المزيّفة ولن تقع ضحيّة أي كلام معسول. لن ينجح المتطفّل في إحراجك فأنت قوي الأعصاب ومترّقب على دائماً، لهذا السبب لن يقع العازب ضحية العواطف المشبوهة، بل على الارجح يكتشفها ويفضحها قبل حدوث أي ضرر. في المقابل قد يعيش العازب اوقاتًا جميلة ومسلية. ويعود السبب الى ارتياحه النفسي وانفتاحه، لكنه في الوقت نفسه حذر ومتيقّظ. قد يهملك الحبيب مع بداية فصل الصيف لانشغاله بتطوّر عائلي ما.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني: تتغيّر المعطيات لمصلحتك وتبدوالصورة أوضح وأفضل من الأخيرة. ويبدووكأن مطلع فصل الصيف يبشّر بالخير. تتمتّع بحماية فلكية كبيرة وبدعم واضح من الحظ وبالتالي فبالإمكان التوصّل الى حلول مُرضية على أسس بنّاءة. تخدمك الظروف الفلكية وهي تحثّك على التقدّم والمثابرة بحيث تتميّز بوفرة الأفكار الخلاّقة وبسرعة التصرّف، وتملك حلولاً منصفة للجميع وتقدّم النصائح بطيبة خاطر وتحصد ثمار جهودك تسمح لك مواقع الكواكب بالتقرّب من المسؤولين والزملاء وبالمصالحة وايجاد التسويات ولا بدّ من ان يلمع نجمك تقدّم وكُن جريئًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي: تدعوك الحكمة الى عدم التمادي في عنادك، فأنت تحاول أحياناً اللعب على عواطف الحبيب لكنك تفاجأ بمواقفه القوية تجاهك. يجب التصرف بوعي وبدون مبالغة والابتعاد عن الكلام والجاف.أدعوك الى ملاطفة الحبيب ومغازلته لأنّ الظروف تشجّع على التقارب وتدعو الى الانسجام لا إلى الاختلاف. تتمتّع بدعم الكواكب لك وبالتالي تنتصر على من يحاول التشويش على علاقتك ، وتعيش مع الحبيب لحظات جميلة جدًّا.أمّا إذا ارتكبت أخطاء فأنصح لك تصحيحها على الفور حرصًا على سعادتك وعلى استقرار العلاقة.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني تبدو بداية الاسبوع مثقلة بالاعباء والمسؤوليات وقد تختلط عليك الأمور، فتفقد قدرتك على التركيز لترتكب خطأ واضحاً يعرضك لسلسلة من المواقف المربكة. قد تشعل النار حولك وتحرق خط العودة فتتأزم الأوضاع ويحرج وضعك. لماذا التسرّع والعدائية ايها السرطان ؟ لماذا تتسرّع بإعلان احتجاجك ورفضك؟ إلزم الصمت بل تجاوب مع الآخرين حتّى لو كنت ضمنيّاً غير موافق.قاوم السلبيات بالايجابيات لتتحاشى التحديات. قد تظهر طباعًا شرسة أحيانًا. لست قادرًا على تمالك اعصابك فتهدّد بذلك الجهود السابقة بالهدر والضياع. إن لحظة متسرّعة كهذه تسلّط عليك الاضواء على نحو غير مُرضٍ. أدعوك الى الإسراع بتصحيح الخطأ قبل فوات الأوان.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: اسبوع ممتاز تحصل خلاله على ما تريد من استقرار وتعزيز للعلاقة. تجد نفسك في موقع إبجابي جداً حيث يصبح كل شيء أكثر وضوحًا. تختفي المشاحنات وتصفو الأجواء ويحلو لك تبادل الأفكار والأحاديث الطويلة مع الشريك.يتحسّن أسلوبك وتحصل على تعاطف الحبيب. أما إذا كنت عازباً فهذا هو الوقت الأنسب للارتباط لكن كن حذراً من كثرة الإغراءات. يسهل عليك تبرير المواقف وطرح الآراء.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني: عوامل فلكية ممتازة تفتح أمامك أبواب الحوار والسفر والارتباطات الواعدة. كما أن المناخ العام مناسب لتطلعاتك ومنسجم مع طبيعتك الهادئة والرصينة. لتكون نشيطاً وسريعاً وفعّالاً في هذا الاسبوع الناجح جداً وتترك أفضل الانطباعات لدى المسؤؤلين والزملاء. لكن من الضروري التحكّم بسرعة في بديهيتك، وتجنّب توجيه الكلام الجارح واللوم الرويّة واحترام الأنظمة هي العوامل الاساسية للنجاح ، فباعتمادها تصل الى احتلال مركز مهم.. كن عنصرًا فعّالاً في حقل اختصاصك، ولا تسمح لأحد بأن يحتلّ مكانك.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي: تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة. فكيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود. كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري.حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، بل بالضرر، وقد تسيء جداً بالعلاقة الجديدة. مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني: بداية اسبوع ناشطة جدًّا وقد تشارك خلالها في ورشة عمل او تقوم بجولة او رحلة. لا تترك اشغالك المهمّة للمصادفة، بل يجب ان تخطّط وتمهّد لها الطريق. لا تكن بسيطًا أيها العذراء فهذه هي الفترة المناسبة لتقوية موقعك ولتعزيز مصالحك ان الفلك يعدك بمفاجآت سارة ومكافآت ولقاءات مثمرة تكون من نصيبك شرط التمسّك بمبادئك الانسانية والصادقة وعدم اللعب على الحبلين. إلتزم وعودك وعهودك وأهدافك. ليست التأثيرات الفلكية السبب الوحيد لنجاحك، بل يعود السبب ايضًا الى روحك الرياضية والمرحة التي لا تعقّد الأمور بل تسعى دائمًا الى تأمين الجو الايجابي وإرضاء الجميع.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي: تعجبني تأثيرات كوكب الزهرة فهو يشجع على المصالحة وعلى إضفاء جومن الإنسجام والتوافق، يتحدث هذا الكوكب عن تعاطف مع الحبيب أيضاً عن شعور بالطمأنينة والاستقرار، فهو يقرّب المسافة بين القلوب ويطرد الهواجس ومشاعر الغيرة التي تعمي البصيرة. يسود جوّ من التسامح ويساعد هذا على الصراحة وتبادل المشاعر الحارة. إذا كنت مرتبطًا تسعد بتأثيرات الكواكب، أمّا إذا كنت عازبًا وغير مرتبط فإنني اعتبر الجوّ مناسبًا للتعرّف إلى شخص مميّز، لكن إياك ومنح الثقة المودّة لأي كان.



:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني: هل انت جاهز لاستقبال الطاقة الايجابية التي تحملك الى الأمام والأعلى؟ هل انت جاهز لإظهار كل ما لديك من مواهب وقدرات؟ هذا اسبوع مميّز فعلاً حيث تتأهل لاستلام مراكز أعلى وأهمّ. ربّما تلقى على عاتقك مهمة صعبة لأن المسؤولين يرون فيك شخصاً قادراً ومسؤولاً. لا ترفض المهام هذه ولا تتأفف بل أظهر موافقة فورية وحماسة.أمّا إذا كنت تعاني أخيرًا الركود أو اذا كنت تعتقد أنك تراوح مكانك فأنت الآن في وضع مختلف. هنالك الكثير من الحركة والنشاط وعليك مماشاة نمط سريع ومكثّف. حتى المواليد المرهقة ستشعر ببعض الراحة و تنفرج الأمور وتسوّى بعض المشاكل.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:إنه اسبوع رومانسي جداً يخدم مصلحة العلاقة بامتياز، فأنت تميل الى الهدوء وترغب في تعزيز المشاعر الدافئة بين الطرفين. وقد تكون حتى مستعداً للتغاضي عن المساوىء التي تظهر أحياناً في شخصية حبيبك. تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة منطلقاً من أسس متينة وسليمة. تطرح أفكاراً وحلولاً لمشاكل ليست بالصعبة

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي: إنه اسبوع رومانسي جداً يخدم مصلحة العلاقة بامتياز، فأنت تميل الى الهدوء وترغب في تعزيز المشاعر الدافئة بين الطرفين. وقد تكون حتى مستعداً للتغاضي عن المساوىء التي تظهر أحياناً في شخصية حبيبك. تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة منطلقاً من أسس متينة وسليمة. تطرح أفكاراً وحلولاً لمشاكل ليست بالصعبة لكنها عكّرت صفوالعلاقة في الماضي. تنطلق العلاقة نحومستوى عال من المتانة والثبات



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني: أعتبره اسبوعا جيّدًا جدًّا مع وجود القمر في برجك فتلمس انفراجاً على الصعيد المالي فلا بد أمن ن يسوّى ملف عالق وأن تصل إلى حل مرض يتعلق براتب أودين أوتمويل، كما يساهم كوكب الزهرة في إنجاح صفقة تجارية حيث تفاوض بحريّة وتنجح في كسب تأييد وقمع احتجاج. تجد نفسك في موقع قوة فتختار تبديلات توافق طموحاتك ومشاريعك. أعتبر الحظوظ متوافرة لديك وبالتالي أدعوك إلى مواظبة عملك وتكرار المحاولة مهما كثرت الأعباء والواجبات. كثّف تحرّكاتك إذا كانت تتعلق بأمور مالية، لن يصعب عليك التفاهم مع الآخرين، بل بالعكس تماماً تعرف لقاءات مهمة جداً.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي: تحتاج الى رفقة الحبيب والى البقاء لجانبه أوبالأحرى بقائه لجانبك. تجتاحك موجة من الصفاء والهدوء. قد تبعد عن الاجواء الصافية مفضلاً اللقاء الرومانسي الهادىء والساكن. تكون الاجواء سهلة وناشطة وتسمح بإدارة حوار بنّاء مع الحبيب ولا سيّما إذا كانت الايام كثيرة الحظ (لكما معًا). لن تخيب آمالك،ولن تضطر للجوء الى الضغط وفرض الرأي. تفاهم متبادل وكأنكما تقرآن لغة القلب والعيون.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني: اسبوع مناسب للتحرك على صعيد العلاقات العامة، فإنني أدعوك الى توسيع إطار التحرك والمساعي لأن جهودك ستلقى القبول. لكن مع وجود القمر في برجك بين 23و24 عليك تجنّب اتخاذ القرارات الحاسمة أوالمصيرية لأنها فترة مُحبطة اوفارغة من النتائج كليًّا. وأحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء والمنافسين الاقوياء. لا تهمل واجباتك ولا تستفز حظّك اوأوأحدًا. إذا كنت موظّفاً حاذر الإهمال والاستخفاف بالقوانين والمواعيد، وإذا كنت صاحب عمل حر فلا تجازف بأموالك وتحالفك لئلا تخسر جهودك. في المقابل يساهم موقع الشمس في السرطان بحشد التأييد لمصلحتك وبالتالي تستفيد اذا كنت مرشّحًا لمنصب اوموقع منافس.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي: كما تستنتج يا عزيزي تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب تكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء. لن تجد تفهماً أومواساة في أحضان الحبيب، بل تحدياً وفتوراً لا تختلق المشاكل، ولا تعمد الى إثارة المواضيع الحسّاسة، بل تجنبها كلياً والزم الهدوء. عليك المحافظة على استقرارك العاطفي وحمايته من التقلبات حتى لوكان حبيبك عدائي التصرف والأسلوب. لا تتخذ قرارات لا تستطيع العدول عنها فقد تندم بعد ذلك.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني: يحمل اليك هذا الاسبوع وعدا مهما ونجومية وشعبية كبيرتين تبلغ ثقتك بنفسك اوجها وقد تتبوأ مركزا كبيرا وتتلقى العروض لذلك ومن الافضل لك أن تكثف الأعمال والنشاطات فتكون بذلك واعياً تماماً لما يجري ومتيقظاً ومتنبهاً لمجرى الأمور، فتملك عندئذ القدرة على التحرك لتصحيح أي خطأ ممكن، لن تعاني ضغوط ًامستحيلة ولن تتعرّض لمشاكل قانونيّة. تكافح وتناضل فتتفوّق وتحافظ على مكانك. احتمال ظهور بعض التأخير اوالمماطلة ايام 23و24 فحاول أن لا تعطّل المشاريع، وكن جاهزاً للخلافات والتحديدات والاستفزازات..

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي: تلاحظ أن شؤونك العاطفية في وضع جيد ولا غبار عليها حالياً. يلاطفك الحبيب ويبادلك العواطف والوعود الصادقة. انقشاع تام وبالك مرتاح ومطمئن نظراً إلى الثقة الواضحة بينكما. لا تتشاءم ولا تستخف بمطالب الحبيب. فأنت عانيت في الاشهر السابقة بعض التوترات، وقد حان الوقت لتصحيح الأوضاع. هل لديك موضوع مهمّ تريد مناقشته اوالاعتراف به اوالافصاح عنه؟



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني: يكون هذا الاسبوع مهماً جداً. الشمس تدعم تحركاتك والحظوظ الجيدة تطرق بابك مرات عديدة. تتأثر بالجوالإيجابي الذي يحيط بفلكك وتظهر أفضل الصفات والقدرات. تبسط سلطتك بسهولة كبيرة ويمتد نفوذك الى حيث تشاء وترغب كأنك تحمل فانوساً سحرياً يلبي رغباتك. هذا هوالجوالعام والصورة الفلكية فكيف تريد أن توظف هذا الحظ لمصلحتك؟ الأمر يعود لك ولإرادتك الحرة. تسيطر على مجرى الأحداث وتبرع في حل المسائل المستعصية. كل الناس ينظرون اليك بإعجاب ويقدّرون اهتمامك. توقع تقديرًا من المسؤولين وإطراء فأنت دقيق جدًّا بعملك وتظهر فطنة غريبة..

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي: يبدو اسبوعاً ناشطاً تتخذ خلاله بعض الخطوات المناسبة لتعزيز الروابط مع الحبيب. أدعوك إلى أخذ المبادرة وإلى لقائه ولوفي منتصف الطريق إذا لزم الأمر. حاول إظهار الاهتمام والعاطفة تجاهه لانه قد يعاني الوحدة لا تكن متكبّرًا اوانانيًّا لأنك شخص مستقلّ جدًّا، وقد تبتعد عن الأجواء العاطفية والحميمة بين الحين والآخر. حاول ان تصل الى تفاهم جيّد ومُرضٍ مع الحبيب.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني: أعتبره اسبوعا نشيطاً تعود فيه عجلة العمل الى الدوران وتبدأ معه النشاطات الهامشية والأساسية بالتحرّك فهو يحمل خيراً وتقدماً لكل الساعين والطالبين. تكثر الاتصالات وتُنفّذ المشاريع العالقة، الأمر الذي ينعكس عليه إيجابياً، فتحصل ربما على مكافأة أويؤخذ تجاهك قرار إيجابي يعطي مفعولاً كبيراً في وقت لاحق. تستقطب اهتمام الأوساط المهمة ربما بسبب حيويّتك وحماستك. تتلقى أخباراً سارة تزيل عنك الضغوط والهموم كما انه مناسب لتوسيع العمل بعد ان عانيت بعض التراجع .

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: تظهر بعض الصدامات في الآراء وتتعرّض لبعض التجارب التي تمتحن الحبيب وخصاله كما تريده أن يعاملك هو. لا تحاول فرض الرأي وقمع شخصيّة أحد. قد يصعب فهمك أوتبدوتصرفاتك للحبيب أنانيّة وفظّة. أشجّعك على الحوار الهادىء ولا تستفزّه بمواقف متشدّدة. إن الظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشاكل لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة هدّئ من روعك وعالج الأمور بليونة تامّة.