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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توقعات الأبراج الخميس 17- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 17-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وتجنب العصبية.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك أكثر استعدادا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم.

 

برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا: تعمل بحماس وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

 

برج الجوزاء
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك تميل اليوم للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. حاول أن تستمتع بالحاضر.
مهنيا واجتماعيا: تنافر القمر ونبتون قد يجعلك تميل للانفعال بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

 

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.
عاطفيا وعائليا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع المحيطين بك.

 

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبة مالية.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك، وعليك أيضا ألا تتسرع.
 

 

برج العذراء
ماليا ومهنيا: رغم الضغوط والعقبات.. تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم حضورا أخاذا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.
عاطفيا: القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

 

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم ألا تهمل صحتك ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة ولمراجعة حياتك والوضع الفلكي ينصحك أن تتأمل في صمت ولا تتحدث عن أخبارك.

 

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع فينوس يعدك اليوم بفترة رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب فاستمتع بها.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط والعقبات.. القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا على تحقيق مكاسب وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

 

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات مع الحفاظ على روح الحذر.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.
 

 

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: رغم التشوش.. تحسن التخطيط لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

 

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: لا تتسرع اليوم في أقوال أو وعود.. حافظ على اللباقة حفاظا على علاقتك بالآخرين.
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه اليوم من الخوض في مغامرات متسرعة.

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. احترس من دخلاء يعرضون علاقتك بالطرف الآخر للتوتر.

 









 

 

 

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