توقعات الأبراج الجمعة 18- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير فيمن تحب ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

مهنيا: القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وعائليا: تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

مهنيا واجتماعيا: تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

مهنيا: تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تعمل بخشونة لتحقق مكسبا وادرس جيدا.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: الفطنة وروح الفكاهة تساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: المريخ في منزل الحظ يمدك بالإصرار والإرادة، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تعدك بدعم المخلصين وتستمتع بصحبة الأحباب.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.

