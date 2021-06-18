عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 18- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

 

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير فيمن تحب ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.
مهنيا: القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

 

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

 

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
مهنيا واجتماعيا: تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

 

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.
مهنيا: تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تعمل بخشونة لتحقق مكسبا وادرس جيدا.

 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: الفطنة وروح الفكاهة تساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.
 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.
عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.
 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا: المريخ في منزل الحظ يمدك بالإصرار والإرادة، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.
 

 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.
 

 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.
 

 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تعدك بدعم المخلصين وتستمتع بصحبة الأحباب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.
 

 

الأبراج توقعات الأبراج المهني العاطفي عاطفيا مهنيا

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ