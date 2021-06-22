عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

صدى البلد

بعد ظاهرة عناكب نهاية العالم، انتشرت صور لـ شباك عناكب وهي تغطي مساحات واسعة في أستراليا بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات. 

 

ورغم أن الظاهرة مخيفة فإنها في الواقع ليست المرة الأولى التي تحدث فيها وتعرف باسم "الانتفاخ" أو "الطيران بالخيوط".


عناكب نهاية العالم


وفي هذه الظاهرة، تطلق العناكب خيوطا حريرية تتعلق بها في الرياح أو الأماكن المرتفعة، لتسمح لها بالانتقال بعيدًا، خاصة عن المواقع المنخفضة، حال تعرضها للأمطار أو الفيضانات ويطلق عليها ظاهرة عناكب نهاية العالم.

ظاهرة مرعبة


ظاهرة عناكب نهاية العالم

تواجه أستراليا اجتياح أنواع من العناكب لعدد كبير من المنازل في البلاد، مما وضع المدن الأسترالية في أزمة للتعامل مع "طاعون العناكب.

 

وقد أدى ذلك إلى تكوين صفائح كبيرة "من القماش الرقيق" الذي يغطي الأراضي الرطبة بين مدينتي سايل ولونغفورد.

 

ولم يكن الأمر مخيفا وكان كل شيء محاطا بشبكة العنكبوت الجميلة هذه، في جميع أنحاء الأشجار والأسوار.

 

تسمى العناكب الكبيرة ذات الأرجل الطويلة والمعروفة بسرعتها، والتي تعرف بـ"عناكب الصياد"، ظهرت بأعداد كبيرة هذا الموسم، مما يسبب ذعرا في جميع أنحاء البلاد لمواجهة "طاعون العناكب".

 

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات انتشرت للقطات "مخيفة" للعناكب، وهي تنتشر بشكل كبير داخل المنازل.

 

تعود ظاهرة انتشار العناكب لموسم التكاثر للعناكب في أستراليا، وتقوم عدد من العناكب بجولات متعددة للإنجاب في المنزل الواحد، مما ينتج عن صغار كثر، ولكن شح المواد الغذائية التي يحتاجونها لن تبقيهم طويلا في المنازل.

 

تعتبر هذه العناكب غير ضارة لأن بصرها ضعيف، وعادة ما تكون مرتبكة، وليست شديدة السموم.


وكانت ولاية فيكتوريا الأسترالية قد تعرضت لأمطار غزيرة ورياح عاتية الأسبوع الماضي، مما أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

 

وتعتبر جيبسلاند من المناطق التي تضررت بشدة خلال الفيضانات، ولا يزال من المحتمل أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة أخرى هذا الأسبوع.

 

بعد سقوط الأمطار وصفت السلطات العاصفة بأنها كارثة، ولا تزال مئات المنازل في الولاية تعاني من انقطاع الكهرباء جراء العاصفة.

 

ولمزيد من التفاصيل حول ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير وهي ظاهرة عناكب نهاية العالم، شاهد الفيديو التالي.
 

عناكب نهاية العالم ظاهرة عناكب نهاية العالم عناكب نهاية العالم عناكب أستراليا

موضوعات متعلقة

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

رئيس الوزراء السوداني يطالب بتوحيد الجيش وإنهاء الانقسام في البلاد

رئيس مجلس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ..بعد قليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ