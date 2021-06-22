عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

بعد ظاهرة عناكب نهاية العالم، انتشرت صور لـ شباك عناكب وهي تغطي مساحات واسعة في أستراليا بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات.

ورغم أن الظاهرة مخيفة فإنها في الواقع ليست المرة الأولى التي تحدث فيها وتعرف باسم "الانتفاخ" أو "الطيران بالخيوط".



عناكب نهاية العالم



وفي هذه الظاهرة، تطلق العناكب خيوطا حريرية تتعلق بها في الرياح أو الأماكن المرتفعة، لتسمح لها بالانتقال بعيدًا، خاصة عن المواقع المنخفضة، حال تعرضها للأمطار أو الفيضانات ويطلق عليها ظاهرة عناكب نهاية العالم.

ظاهرة مرعبة



ظاهرة عناكب نهاية العالم

تواجه أستراليا اجتياح أنواع من العناكب لعدد كبير من المنازل في البلاد، مما وضع المدن الأسترالية في أزمة للتعامل مع "طاعون العناكب.

وقد أدى ذلك إلى تكوين صفائح كبيرة "من القماش الرقيق" الذي يغطي الأراضي الرطبة بين مدينتي سايل ولونغفورد.

ولم يكن الأمر مخيفا وكان كل شيء محاطا بشبكة العنكبوت الجميلة هذه، في جميع أنحاء الأشجار والأسوار.

تسمى العناكب الكبيرة ذات الأرجل الطويلة والمعروفة بسرعتها، والتي تعرف بـ"عناكب الصياد"، ظهرت بأعداد كبيرة هذا الموسم، مما يسبب ذعرا في جميع أنحاء البلاد لمواجهة "طاعون العناكب".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات انتشرت للقطات "مخيفة" للعناكب، وهي تنتشر بشكل كبير داخل المنازل.

تعود ظاهرة انتشار العناكب لموسم التكاثر للعناكب في أستراليا، وتقوم عدد من العناكب بجولات متعددة للإنجاب في المنزل الواحد، مما ينتج عن صغار كثر، ولكن شح المواد الغذائية التي يحتاجونها لن تبقيهم طويلا في المنازل.

تعتبر هذه العناكب غير ضارة لأن بصرها ضعيف، وعادة ما تكون مرتبكة، وليست شديدة السموم.



وكانت ولاية فيكتوريا الأسترالية قد تعرضت لأمطار غزيرة ورياح عاتية الأسبوع الماضي، مما أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وتعتبر جيبسلاند من المناطق التي تضررت بشدة خلال الفيضانات، ولا يزال من المحتمل أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة أخرى هذا الأسبوع.

بعد سقوط الأمطار وصفت السلطات العاصفة بأنها كارثة، ولا تزال مئات المنازل في الولاية تعاني من انقطاع الكهرباء جراء العاصفة.

ولمزيد من التفاصيل حول ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير وهي ظاهرة عناكب نهاية العالم، شاهد الفيديو التالي.

